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【洪灝策略】從感恩節火雞到寡婦製造者，看人幣前景（有片）

20/09/2023

　　在岸人幣對美元上周一（11日）失守7.35之際，人民銀行同日以「該出手時就出手」震懾空頭，並增發6個月期央行票據至150億元。思睿首席經濟學家洪灝於最新一集「洪灝策略」指出，人民幣匯率作為周期性資產，隨著中國經濟週期bottom up，也應該是從底部慢慢走出來，更警告恐變「感恩節火雞」及警惕日債「寡婦製造者」前車之鑑。

 

 

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