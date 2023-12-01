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《專訪》洪灝：港樓肯定未見底，股票賣點比買點更難（有片）　

01/12/2023

　　聯儲鷹派接連放鴿，激進如對沖基金大佬阿克曼甚至預期最快明年減息，但本港二手樓價指數上周卻錄14周最大跌幅。思睿駐港首席經濟學家洪灝接受專訪時就指，樓價屬長周期，一個周期往往7到10年計，港樓肯定未見底。

 

人才湧港不等於樓市需求

 

　　港府較早時披露，年初至今已有7萬人才到港並定居，有地產商甚至推出外來人才新盤買家可獲贈傢電禮券的優惠。那麼，人才可否形成新的購買力？對此，洪灝認為，人才到港並不等於實際購買力，因即使是藤校（Ivy League的美國名牌大學）畢業生，到港亦需適應期，「不是說你學歷好，你就能上崗」。他慨嘆，自己正正需要大量交易、程序、後台等人才，但至今沒找到。

 

明年交易大概率事件

 

　　人民幣兌美元匯率近日連下幾城，今早中間價報7.11。他表示，7.3、7.4是周期性底部，人民幣升值預期的變化已經出現。明年股市會否因此受惠？2024年而言，美國匯率下降、中國繼續寬鬆都是大概率事件，投資者應就此尋找相應的板塊，例如利率敏感、高派息、高科技的板塊。但他提醒，賣點選擇比買點更難。

 

 

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