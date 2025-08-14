大行報告 | 騰訊績靚大行齊畀讚，最牛看$740
14/08/2025
．騰訊(00700)績後大行齊看好，其中中信里昂最牛看740元
．花旗及滙證點評電能實業(00006)，分別看59元及51元
．多間大行調整長建(01038)目標價，看62.5元至70元
14/08/2025
