  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

大行報告 | 高盛薦買入中電信及聯想，目標看$7.2及$13.56

18/08/2025

高盛薦買入中電信(00728)及聯想(00992)，目標看7.2元及13.56元

．3行齊升中國宏橋(01378)目標，其中富瑞升其目標至26.9元

星展上調港鐵(00066)目標至31.15元，維持買入評級

 

大行報告 | 高盛薦買入中電信及聯想，目標看$7.2及$13.56

 

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

92.250

異動股

00515

中華銀科技

0.710

異動股

02587

健康之路

9.950

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,889.30
    -56.82 (-0.126%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,443.05
    -6.75 (-0.105%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,597.06
    -25.92 (-0.120%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.630
變動率︰+0.752%
較港股︰-0.21%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.385
變動率︰-0.905%
較港股︰-0.11%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.865
變動率︰-1.121%
較港股︰-0.26%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌90.002
變動率︰-3.196%
較港股︰+0.17%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.305
變動率︰+15.829%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升32.350
變動率︰+2.993%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升25.305
變動率︰+1.831%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.995
變動率︰-3.890%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升13.200
變動率︰+3.044%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.834
變動率︰+2.646%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升311.944
變動率︰+2.610%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌23.756
變動率︰-3.274%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/08/2025 14:20 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/08/2025 14:20 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00917 趣致集團
  • 92.250
  • 00515 中華銀科技
  • 0.710
  • 02587 健康之路
  • 9.950
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.630
  • 02522 一脈陽光
  • 23.300
股份推介
  • 09985 衛龍美味
  • 13.200
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.580
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 00700 騰訊控股
  • 587.000
  • 00388 香港交易所
  • 439.600
報章貼士
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2025 16:45  《盤後部署》恒指偏軟惟成交仍高企，金山雲業績未公布股價先炒上

18/08/2025 16:43  中生製藥中期純利升12.3%至33.9億人幣，息增至5港仙

18/08/2025 13:51  德勤倡港股交易時段延至下午6時，放寬新投資移民計劃投資範圍

18/08/2025 17:09  【企業盈警】路勁(1098)料半年虧損擴大至最多21億元

18/08/2025 16:46  同程旅行第二季經調整溢利淨額升18%至7.75億元人幣

18/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒８６億元，買國壽沽盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 16:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，一個月拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地本月舉辦多個人形機械人大會，相關概念股強勢可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美俄峰會無協議但意義重大
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

有了AI，該如何教仔？
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei Pura 80 Ultra：一鏡雙目長焦鏡實現遠攝突破，成追星神器
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
人氣文章

Watch & Jewelry

C朗30卡求婚鑽戒超甜蜜！曬出「夢幻級別」的婚戒，還有Dua Lipa及Selena Gomez！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

保值耐看不過時！2大東京最強 Hermès 中古飾品寶庫：親民價入手稀有經典 Vendôme 系列，還有人氣豬鼻首飾！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
43歲李日朗自爆：嫲嫲離世後曾陷抑鬱，遭公司高層冷待改變人生觀新文章
人氣文章
名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血
人氣文章
抗癌成功 │ 男子食道癌4期，靠2關鍵癌細胞全消失！8大初期症狀及7招預防要點 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 02:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道18/08/2025
高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處