大行報告 | 零跑、翰森、美圖績後點部署？一表盡掌握
19/08/2025
．績後4間大行上調零跑(09863)目標價，其中摩通看最牛95元
．數間大行齊調升翰森(03692)目標，最高升至45元
．富瑞上升美圖(01357)目標至12.5元，維持買入
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此
