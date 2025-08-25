大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價
25/08/2025
．廣發升騰訊(00700)目標至630.69元，維持買入評級
．4間大行點評嗶哩嗶哩(09626)，目標價評於204至243.15元
．多問大行調整李寧(02331)目標，其中富瑞由50元調整至48元
