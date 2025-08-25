  • 會員
大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價

25/08/2025

廣發騰訊(00700)目標至630.69元，維持買入評級

．4間大行點評嗶哩嗶哩(09626)，目標價評於204至243.15元

．多問大行調整李寧(02331)目標，其中富瑞由50元調整至48元

 

大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價

 

大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

相關資料 - 

00700

騰訊控股

614.500

02313

申洲國際

62.900

01378

中國宏橋

24.540

