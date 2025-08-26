大行報告 | 美團、百度、友邦、海底撈、泡泡、老鋪及藥明系最新評級/目標價
26/08/2025
．中信里昂將美團(03690)目標價由185元降至150元
．國泰海通及德銀齊升百度(09888)目標，分別看104元及88元
．高盛調升友邦(01299)目標價至84元，維持買入評級
26/08/2025
