大行報告 | 阿里最牛看$183比亞迪目標價降至$130-$150
01/09/2025
．多間大行看好阿里(09988)，其中花旗最牛看183元
．另多間大行下調比亞迪(01211)，目標價降至130元至150元
．多間大行齊降理想(02015)目標價，其中大華繼顯最熊看70元
