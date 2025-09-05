  • 會員
大行報告 | 新地、比電、首程、中銀香港及物管股最新評級/目標價，一表盡掌握

05/09/2025

花旗新地(00016)目標至105元，高盛則降其目標至96元

建銀國際調升比電(00285)目標至52元，維持跑贏大市

摩通點評多隻物管股，其中上調碧服(06098)目標價至6.4元

 

大行報告 | 新地、比電、首程、中銀香港及物管股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

即時重點新聞

05/09/2025 12:12  恒指半日升154點報25212，紫金、中生製藥、信義光能齊升半成

05/09/2025 11:41  【新股上市】奇瑞汽車傳獲批港IPO，集資最多156億元

05/09/2025 10:15  《外資精點》大摩:8月外資投入中國股市資金速度按月放緩，本季度3個股加倉最多

05/09/2025 09:58  《異動股》光伏股升信義光能漲半成，內地續反內捲引導光伏高質發展

05/09/2025 09:27  《異動股》體品股集體高開，國務院20條促體育消費，目標五年內七萬億規模

05/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

05/09/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】新地績後目標價花旗升高盛削，摩通升碧服評級至…

05/09/2025 11:48  《財資快訊》美電軟報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１０基點

