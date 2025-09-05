大行報告 | 新地、比電、首程、中銀香港及物管股最新評級/目標價，一表盡掌握
05/09/2025
．花旗升新地(00016)目標至105元，高盛則降其目標至96元
．建銀國際調升比電(00285)目標至52元，維持跑贏大市
．摩通點評多隻物管股，其中上調碧服(06098)目標價至6.4元
車股走勢｜比亞迪削銷量反映行業前景有陰霾？
車股走勢｜比亞迪削銷量反映行業前景有陰霾？
