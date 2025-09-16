  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

大行報告 | 阿里、寧德、B站、中芯及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握

16/09/2025

大華繼顯阿里巴巴(09988)目標至180元，維持買入評級

摩通唱好寧德時代(03750)，評級由中性升至超配

中銀國際上調嗶哩嗶哩(09626)目標價，由219元調升至245元

 

大行報告 | 阿里、寧德、B站、中芯及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02880

遼港股份

1.050

異動股

00322

康師傅控股

10.930

異動股

06869

長飛光纖光纜

54.600

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02880 遼港股份
  • 1.050
  • 00322 康師傅控股
  • 10.930
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 54.350
  • 02268 藥明合聯
  • 70.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.000
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.750
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 476.200
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.010
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 26.980
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.500
  • 00005 滙豐控股
  • 107.000
  • 00012 恒基地產
  • 28.140
  • 00700 騰訊控股
  • 645.000
報章貼士
  • 02269 藥明生物
  • 38.740
  • 目標︰$43.70
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.000
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 9.110
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/09/2025 12:35  《午市前瞻》議息前港股觀望料高位整固，汽車行業監管政策頻繁惟效果或待2026年後

16/09/2025 12:32  恒指半日升19點報26465，資金沽醫藥藍籌炒入通概念

16/09/2025 10:37  恒指爭持於26400水平，宏橋領有色股沽壓重

16/09/2025 12:20  旅發局:8月訪港旅客按年升16%至515萬人次，創疫後單月新高

16/09/2025 10:54  《異動股》入通醫藥股未升完，佰澤醫療暴升約九成，藥捷安康現升逾四成

16/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４５億元，買阿里沽小米

16/09/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛升中芯目標一成半，摩通唱好寧德時代兼升級

16/09/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８２，一年拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 李家超：新一份施政報告封面沿用綠色，主軸圍繞經濟民生深化改革新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 阿里現微跌，外電報道指馬雲「歸位」親征外賣大戰新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 議息前港股觀望料高位整固 汽車行業監管政策頻繁惟效果或待2026年後新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

保險業專業態度｜講包裝不如講真誠：真實遠勝完美形象
人氣文章

Foodie What’s On

大快活送6部iPhone！9月19日穿橙色即減$3+App會員優惠詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

極繁主義 VS 極簡奢華：Why Not Both？GD 新歡 Valentino 秋冬華麗復古回歸！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
下焦虛寒勿忽視！自我檢測、中成藥調理、艾灸3穴位助改善健康 新文章
人氣文章
腦退化 │ 鼻子可預示腦退化？權威報告揭嗅覺異常與失智風險 + 1招自測預防
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 16:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 16:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2025 16:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2025 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/09/2025
施政前瞻 | 李家超：新一份施政報告封面沿用綠色，主軸圍繞經濟民生深化改革
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

九三閱兵的電子戰與信息戰：台海與中美角力中的關鍵力量

16/09/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處