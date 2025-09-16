大行報告 | 阿里、寧德、B站、中芯及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握
16/09/2025
．大華繼顯升阿里巴巴(09988)目標至180元，維持買入評級
．摩通唱好寧德時代(03750)，評級由中性升至超配
．中銀國際上調嗶哩嗶哩(09626)目標價，由219元調升至245元
16/09/2025
