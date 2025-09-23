  • 會員
大行報告 | 花旗升滙控目標至$118.2渣打$161.1，高盛看中芯$83.5

23/09/2025

花旗調升滙控(00005)目標至118.2元，並上調渣打(02888)目標至161.1元

高盛中芯(00981)83.5元，維持買入評級

大華繼顯點評阿里(09988)、騰訊(00700)及百度(09888)，分別看188元、789元及151元

 

大行報告 | 花旗升滙控目標至$118.2渣打$161.1，高盛看中芯$83.5

 

23/09/2025 12:26  《午市前瞻》港股胃納降惟料減息支撐大市，比特幣法案勢掀來季幣價反彈

23/09/2025 12:11  國泰(00293)：8月載客量按年增30%，單日平均載客量突破11萬人次

23/09/2025 12:06  恒指半日跌254點報26090，百度挫逾7%，石藥、中生跌半成

23/09/2025 11:37  【新股上市】港交所首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元

23/09/2025 10:54  《Ａ股焦點》英偉達豪擲千億美元投資OpenAI，滬深概念股逆市升

23/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２７億元，買盈富基金沽美團

23/09/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標價，高盛升中芯目標逾一成

23/09/2025 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒７７４５，一周拆息較上日升４０基點

