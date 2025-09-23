大行報告 | 花旗升滙控目標至$118.2渣打$161.1，高盛看中芯$83.5
23/09/2025
．花旗調升滙控(00005)目標至118.2元，並上調渣打(02888)目標至161.1元
．高盛看中芯(00981)83.5元，維持買入評級
．大華繼顯點評阿里(09988)、騰訊(00700)及百度(09888)，分別看188元、789元及151元
【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票
23/09/2025
