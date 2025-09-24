大行報告 | 德銀升蔚來目標至$82，高盛熊看$33.3
24/09/2025
．德銀升蔚來(09866)目標至82元，高盛則熊看33.3元
．高盛升寧德時代(03750)目標價，由470元上調至535元
．中銀國際下調安踏(02020)目標至113.5元，維持買入評級
