大行報告 | 阿里、小米、藥明康德、首程、中銀香港及玖紙最新評級/目標價，一表盡掌握

26/09/2025

星展建銀國際齊升阿里巴巴(09988)目標，分別看223元及200.7元

高盛調升小米(01810)目標至66元，維持買入評級

中金看好首程(00697)，目標升至3.3元並維持跑贏大市評級

 

大行報告 | 阿里、小米、藥明康德、首程、中銀香港及玖紙最新評級/目標價，一表盡掌握

 

26/09/2025 12:45  《午市前瞻》恒指廿天線支持強，醫藥股提前消化關稅影響有望回升

26/09/2025 12:06  恒指半日跌171點報26312，小米挫半成，阿里跌近2%

26/09/2025 11:43  《異動股》小鵬再升逾5%，官宣將陸續進入歐洲五國市場

26/09/2025 11:37  【特朗普新政】查特朗普「通俄門」惹禍，前FBI局長科米遭刑事起訴

26/09/2025 11:33  《異動股》來凱醫藥升逾7%，完成配售淨籌5.77億元研發ActRII組合產品

26/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

26/09/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】關稅登場大和照升藥明康德目標近5%，高盛微升小米目標

26/09/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１４，一周拆息較上日微升至４﹒…

新聞>中國故事

雷軍︰小米17系列手機起售價4499人幣起，小米YU7已交付超過4萬台新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 發布17系列手機獲大行唱好，股價反急插半成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指廿天線支持強 醫藥股提前消化關稅影響有望回升新文章
資料更新時間為 26/09/2025 13:27
資料更新時間為 26/09/2025 13:27
人氣文章中國故事26/09/2025
雷軍︰小米17系列手機起售價4499人幣起，小米YU7已交付超過4萬台
