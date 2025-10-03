大行報告 | 摩通點評航空股，另升阿里巴巴目標至$240
03/10/2025
．摩通點評航空股，其中國泰(00293)目標價由8.2元上調至9.1元
．摩通大升阿里巴巴(09988)目標至240元，維持超配評級
．富瑞升快手(01024)目標至106元，維持買入評級
