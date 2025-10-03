  • 會員
大行報告 | 摩通點評航空股，另升阿里巴巴目標至$240

03/10/2025

摩通點評航空股，其中國泰(00293)目標價由8.2元上調至9.1元

摩通大升阿里巴巴(09988)目標至240元，維持超配評級

富瑞快手(01024)目標至106元，維持買入評級

 

大行報告 | 摩通點評航空股，另升阿里巴巴目標至$240

 

即時重點新聞

03/10/2025 09:03  《盤前攻略》美股三大指數齊創收市新高，恒指牛氣沖天大行籲謹慎

03/10/2025 08:49  【開市Ｇｏ】貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

03/10/2025 07:52  《國金頭條》AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高

03/10/2025 07:53  雲鋒金融(00376)入股加密貨幣人壽保險公司Anthea少數股權兼訂戰略合作備忘

03/10/2025 07:55  紛美包裝(00468)董事會接受獨立調查報告結果，已終止所有未披露關聯方交易

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

