大行報告 | 滙控、阿里巴巴、美團、B站、寧德時代及金股最新評級/目標價，一表盡掌握
10/10/2025
．富瑞升滙控(00005)目標升至115.86元，評級由買入改為持有
．4間大行點評阿里巴巴(09988)，最高看235元最低看196元
．滙證降美團(03690)目標價，由125元下調至114元
10/10/2025
