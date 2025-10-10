  • 會員
大行報告 | 滙控、阿里巴巴、美團、B站、寧德時代及金股最新評級/目標價，一表盡掌握

10/10/2025

富瑞滙控(00005)目標升至115.86元，評級由買入改為持有

．4間大行點評阿里巴巴(09988)，最高看235元最低看196元

滙證美團(03690)目標價，由125元下調至114元

 

大行報告 | 滙控、阿里巴巴、美團、B站、寧德時代及金股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.400

異動股

02328

中國財險

18.360

異動股

00914

海螺水泥

24.980

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,085.71
    -272.71 (-0.588%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,691.63
    -43.48 (-0.646%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,846.57
    -178.06 (-0.773%)
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.337
變動率︰+1.809%
較港股︰-0.04%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升53.268
變動率︰+1.257%
較港股︰-1.17%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌443.502
變動率︰-1.325%
較港股︰-0.25%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌645.759
變動率︰-2.788%
較港股︰-0.88%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.030
變動率︰+3.771%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌128.630
變動率︰-2.848%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌168.350
變動率︰-3.069%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌36.600
變動率︰-4.737%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌159.404
變動率︰-2.726%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌73.640
變動率︰-2.786%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌375.570
變動率︰-2.953%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌222.435
變動率︰-4.489%
即時重點新聞

10/10/2025 17:05  《盤後部署》恒指五連跌失守廿天線，防守股受捧避險吼神華財息兼收

10/10/2025 17:37  金管局阮國恒：跨境徵信互通計劃助香港銀行審批逾2.6億元貸款

10/10/2025 15:54  【銀色債券】銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

10/10/2025 17:19  向華強否認遭銀行Call Loan，強調沒有出現財政不穩情況

10/10/2025 16:20  【恒生私有化】證券及期貨專業總會：私有化屬於戰略性投資，並非撤資行為

10/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒９９億元，買小米沽中芯

10/10/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控目標惟降至持有，摩通微削阿里目標

10/10/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７８１６，一年拆息與上日維持３﹒３…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 23:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

