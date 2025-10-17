  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

大行報告 | 花旗降美團目標至$117，高盛點評藥明系

17/10/2025

花旗美團(03690)目標至117元，維持中性評級

高盛點評藥明系，其中藥明康德(02359)目標由96.9元升至109.6元

伯恩斯坦淡看泡泡瑪特(09992)，目標首予225元並首予跑輸大市

 

大行報告 | 花旗降美團目標至$133，高盛點評藥明系

 

大行報告 | 花旗降美團目標至$133，高盛點評藥明系

 

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02587

健康之路

7.380

異動股

02269

藥明生物

35.160

異動股

02432

越疆

48.120

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02587 健康之路
  • 7.380
  • 02269 藥明生物
  • 35.160
  • 02432 越疆
  • 48.120
  • 00992 聯想集團
  • 11.160
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 142.600
股份推介
  • 00857 中國石油股份
  • 7.320
  • 目標︰$8.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 37.740
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 18.380
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.360
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 00981 中芯國際
  • 69.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.350
  • 00700 騰訊控股
  • 608.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.000
報章貼士
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.220
  • 目標︰$17.00
  • 06288 迅銷
  • 25.700
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/10/2025 16:48  《盤後部署》恒指急挫市場押注四中全會，泡泡瑪特催化劑多可吼

17/10/2025 17:30  阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部

17/10/2025 18:52  怡和擬溢價近四成私有化新加坡上市的文華東方

17/10/2025 18:33  按揭證券公司發行4.51億美元第三批基建貸款抵押證券

17/10/2025 11:44  【恒生私有化】陳茂波:滙豐承諾私有化恒生過程中不會裁員，未來對香港等地區進行重大投資

17/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市

17/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７３，一周及兩周均微升至３﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 第三季GDP周一公布，滬指跳水，美郵輪拒付港務費取消上海行新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美國銀行業信貸危機衝擊港銀跌，多晶硅收儲平台消息不實光伏股捱沽新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

要「再平衡」你的派息基金 1
人氣文章

小薯茶水間

浪費食物｜香港每日棄置3,200公噸食物，25%市民誤解「此日期前最佳」標籤含義！名廚教路：牛奶放冰箱可以保存更久！
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門必看《絲路》大展 逾200珍藏、沉浸式體現絲路輝煌
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

韓國綜藝《Just MakeUp》化妝師生存戰開播！李孝利主持+星級評審團，會否成為美妝界「黑白大廚」？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高蛋白不只靠雞肉果仁！營養師推介4款隱藏高蛋白食物，藜麥枝豆也上榜！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
超級食物 │ 泡菜益處超多：改善三高、預防心臟病腸癌兼減肥 專家提醒1類人慎食新文章
人氣文章
50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至尖叫
人氣文章
風雨念當年
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 19:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/10/2025
阿里巴巴(09988)與螞蟻斥72億元購銅鑼灣港島壹號中心多層商業寫字樓，作香港總部
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處