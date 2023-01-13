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高盛點睇地產股？花旗點睇港銀？大摩點睇航運？一表盡覽快靚正

13/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

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13/01/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛評地產股，大摩評航運航空股，腰斬海豐目標

13/01/2023 11:58  《財資快訊》美電升報７﹒８１０７，美元兌人幣跌報６﹒７２７１

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2023 15:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2023 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2023 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2023 15:15
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