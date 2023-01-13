高盛點睇地產股？花旗點睇港銀？大摩點睇航運？一表盡覽快靚正
13/01/2023
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
更多大行報告
13/01/2023
12/01/2023
11/01/2023
10/01/2023
09/01/2023
06/01/2023
05/01/2023
04/01/2023
03/01/2023
延伸閱讀
13/01/2023 13:45 【國際要聞】日本政府決定在今春至夏季，啟動福島核污水排海
13/01/2023 12:03 【新冠感染】下周一起Ct值35或以上人士不再被列作確診
13/01/2023 12:07 恒指半日高收35點，網易收升3%，信義光能收挫逾5%
13/01/2023 11:23 【聚焦數據】上月美元計出口跌9.9%進口跌7.5%均略好預期
13/01/2023 09:18 【聚焦人幣】人幣中間價續升388點，報6.7292創半年新高
13/01/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒２２億元，買比亞迪沽騰訊
13/01/2023 08:32 【大行炒Ｄ乜】高盛評地產股，大摩評航運航空股，腰斬海豐目標
13/01/2023 11:58 《財資快訊》美電升報７﹒８１０７，美元兌人幣跌報６﹒７２７１
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2023 15:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2023 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2023 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2023 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升 行業有望復甦可早作部署？
|財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
|財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
|開市Good Morning13/01/2023
溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股 恒指最樂觀望兩萬五
|大行報告13/01/2023
高盛點睇地產股？花旗點睇港銀？大摩點睇航運？一表盡覽快靚正
|財經熱話13/01/2023
【虛幣世界】比特幣曾升上萬九，美國CPI續降溫
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰