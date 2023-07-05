  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽

05/07/2023

 

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

55.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.920

異動股

01919

中遠海控

7.770

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 55.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 01919 中遠海控
  • 7.760
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 79.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.800
股份推介
  • 02359 藥明康德
  • 64.250
  • 目標︰$67.388
  • 08069 縱橫遊控股
  • 0.130
  • 目標︰$0.15
  • 00753 中國國航
  • 5.900
  • 目標︰$6.70
  • 01888 建滔積層板
  • 7.890
  • 目標︰$7.95
  • 02238 廣汽集團
  • 4.920
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.700
  • 00700 騰訊控股
  • 334.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.920
  • 00005 滙豐控股
  • 61.800
  • 00939 建設銀行
  • 5.020
報章貼士
  • 01128 永利澳門
  • 7.440
  • 目標︰$8.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 50.400
  • 目標︰$65.00
  • 02411 百果園集團
  • 5.610
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/07/2023 07:53  碧桂園(02007)6月銷售額160億人幣，同比跌54%

05/07/2023 08:11  【國際要聞】伊朗突破國際孤立，加入上合組織

05/07/2023 08:30  渣打(02888)歐洲再斥1.2億元回購174萬股

05/07/2023 08:29  【國際要聞】IAEA總幹事親赴日本開綠燈，稱核污水排海無問題

05/07/2023 07:50  《國金頭條》獨立日假期美股休市，美匯指數小幅波動

05/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒５５億元，買中行沽騰訊

05/07/2023 09:05  【大行炒Ｄ乜】大和微升網易目標，工行遭高盛劈目標近三成

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽
人氣文章

新聞>香港要聞

旺角道寶安大廈再有石屎剝落，近花園街行車線封閉
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：資金近期轉向債市及歐美股市，中長線或須靠中東新資金撐市
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Apple官方嚴選！12個實用工具／遊戲app贏年度設計大獎︰旅行必備航班追蹤App／超好用體能訓練追蹤工具／華爾街日報都讚語言學習App
人氣文章

時事要聞

促國安處通緝8人自首 李家超︰終身追究 鄧炳強斥羅冠聰「現代漢奸」籲回港
人氣文章

時事要聞

本月可申請外勞 小巴司機工資料不低於1.43萬 業界憂未考牌須先聘白付人工
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

破產仍堅持穿Chanel煮飯！71歲法國落難千金Nathalie George：「只要你頭上還有個屋頂，便能渡過難關！」
人氣文章

Art & Living

以夢幻的煙火拉開帷幕：爆破藝術家蔡國強與YSL呈獻最新個展《宇宙遊—從“原初火球”出發》
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

由嗅覺到觸感、由聞香到按摩！香薰治療師Chamie：處理好心情，再處理事情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 失眠慘過大病！點解要徹底「搣甩」安眠藥？盤點安眠藥和鎮靜藥物鮮為人知的不良副作用 新文章
人氣文章
名古屋味噌食法多多，是調味好良伴！今期消暑素食：和風赤味噌涼拌小青瓜
人氣文章
感情疏離的「假面婚姻」：無言以對、缺少親密生活，應該繼續若無其事維繫幸福假象？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 11:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 11:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 11:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2023 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告05/07/2023
【大行炒D乜】高盛點評內銀股，狠劈工行目標兼叫沽
人氣文章香港要聞05/07/2023
旺角道寶安大廈再有石屎剝落，近花園街行車線封閉
人氣文章開市Good Morning05/07/2023
熊麗萍：資金近期轉向債市及歐美股市，中長線或須靠中東新資金撐市
人氣文章國際動態05/07/2023
歐盟:中國取消歐盟最高外交官下周的訪華計劃
人氣文章財經熱話05/07/2023
碧桂園(02007)6月銷售額160億人幣，同比跌54%
人氣文章90後投資達人 - 朱公子05/07/2023
新時代即將來臨，現貨ETF嘅出現，將會掀起幣圈翻雲覆雨嘅大改變！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金