  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】B站業績、阿里健康獲注資，大行點評價？一click就知道

30/11/2023

 

 

 

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

2.040

異動股

00285

比亞迪電子

35.100

異動股

06098

碧桂園服務

7.490

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 2.060
  • 00285 比亞迪電子
  • 35.150
  • 06098 碧桂園服務
  • 7.470
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.350
  • 02382 舜宇光學科技
  • 74.950
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 12.360
  • 目標︰$13.02
  • 00086 新鴻基公司
  • 2.300
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.300
  • 目標︰$130.00
  • 06979 珍酒李渡
  • 10.820
  • 目標︰$14.00
  • 09926 康方生物
  • 49.450
  • 目標︰$52.60
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 00700 騰訊控股
  • 320.000
  • 00001 長和
  • 39.000
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
報章貼士
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.720
  • 目標︰--
  • 00709 佐丹奴國際
  • 2.580
  • 目標︰$2.67
  • 02899 紫金礦業
  • 12.360
  • 目標︰$13.02
熱炒概念股
即時重點新聞

30/11/2023 10:08  【數據解讀】製造業PMI四個月低，統計局：最大困難是需求不足

30/11/2023 09:58  《異動股》恒指低見16863，再創年內低位

30/11/2023 09:55  《Ａ股焦點》習近平在滬體驗人形機械人技術，概念股巨輪智能漲停

30/11/2023 09:15  騰訊(00700)再遭南非大股東減持，4月起套現約50億美元

30/11/2023 09:12  Prosus大半年已減持騰訊逾1%，仍未處理美團持股

30/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１８億元，買美團沽盈富

30/11/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】嗶哩嗶哩績後被睇淡，阿里健康遭大行削目標

24/11/2023 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》醫渡科技現價買入，中長線目標價１０銀

30/11/2023 09:42  《財資快訊》美電升報７﹒８０７４，隔夜拆息較上日飆至４﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

國壽新華保險設500億私募投資股票，期限至少十年
人氣文章

新聞>安永大灣區專輯

大灣區企業求才若渴 院校合作覓才成關鍵
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》恒大被附屬公司追債，馬雲讚拼多多「牛」
品味生活
生活
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

﻿樓價跌租金升，是拜辣招所賜
人氣文章

小薯茶水間

Google宣布12.1起清理閒置帳戶！2年不用即被刪？刪帳前有無通知？教你7種方法保住Account
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處 ︳ Costco明年初龍華區開幕！開張前登記會員入會費即減¥100、平過山姆超市！一張卡全球通用！最多可申請6張副卡？即睇登記會員教學
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

林志玲零瑕身材現身金馬獎！48歲凍齡美肌靠喝溫水、堅持不開冷氣？5大保養秘訣公開！
人氣文章

Fashion

精緻內衣之選！從幹練性感的Bustier到法式優雅的Feather Robe，由內而外散發自信！
人氣文章

Watch & Jewelry

走進Philips Perpetual！與富藝斯鐘錶部拍賣主管談腕錶收藏趨勢、投資腕錶三大要素！獨立製錶品牌受年輕藏家歡迎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
近視恢復 ︳疫情期間兒童近視爆發式增長！理大：紅光治療可回退近視或減慢進展！治療一個月見效果
人氣文章
吞嚥困難 | 吞嚥機能有多重要？一個現象反映你的吞嚥能力開始下降！教你5個方法鍛練喉嚨肌肉
人氣文章
末期癌症患者楊嘉驃公開「光頭照」！分享化療經歷鼓勵癌友：曾有「抗癌勇士」光環卻感「唔見得光」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2023 10:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2023 10:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2023 10:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/11/2023 10:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事30/11/2023
國壽新華保險設500億私募投資股票，期限至少十年
人氣文章安永大灣區專輯29/11/2023
大灣區企業求才若渴 院校合作覓才成關鍵
人氣文章中國故事29/11/2023
《神州經脈》恒大被附屬公司追債，馬雲讚拼多多「牛」
人氣文章財經熱話29/11/2023
阿里健康績優兼購同系醫健營銷業務，大行看法正面可伺機吸納？
人氣文章財經熱話29/11/2023
【收市短打】 恒指連跌四日逼近前低位 博反彈機會嚟？ 李偉傑 : 勿大手入場 （有片）
人氣文章香港政情29/11/2023
黃偉綸出席前廳交流會，稱解決劏房問題時間急迫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金