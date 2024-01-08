【大行炒D乜】券商點評體品及啤酒股，一表盡掌握
08/01/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 14:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 14:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 14:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2024 13:55
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