  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】券商點評體品及啤酒股，一表盡掌握

08/01/2024

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03067

安碩恒生科技

7.280

異動股

01611

新火科技控股

1.890

異動股

09959

聯易融科技－Ｗ

1.440

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03067 安碩恒生科技
  • 7.280
  • 01611 新火科技控股
  • 1.890
  • 09959 聯易融科技－Ｗ
  • 1.440
  • 01378 中國宏橋
  • 5.790
  • 06600 賽生藥業
  • 12.900
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 8.120
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.970
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.180
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.770
  • 目標︰$5.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.350
  • 目標︰$25.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 286.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.850
  • 00005 滙豐控股
  • 62.450
  • 00001 長和
  • 40.600
  • 00941 中國移動
  • 65.300
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.180
  • 目標︰--
  • 00239 白花油
  • 1.760
  • 目標︰--
  • 00857 中國石油股份
  • 5.380
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2024 13:15  《異動股》恒大汽車復牌曾低見0.32元，執董劉永灼被刑事拘留

08/01/2024 13:11  法巴料今年內地經濟增長4.5%，最早本月降準

08/01/2024 12:14  《午市前瞻》恒指萬六非鐵底，中植破產為市場所料，惟心理影響大

08/01/2024 12:07  恒指跌337點報16197，中升挫5.6%，小米跌5.5%

08/01/2024 11:38  瑞銀:建設性看好港股，今年有可能跑贏A股

08/01/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０７億元，買盈富沽騰訊

08/01/2024 08:34  【大行炒Ｄ乜】安踏遭降最多一成二目標，大行跟進啤酒股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

08/01/2024 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８４，六個月至一年均升至４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美債息抽升科技股急挫，仍獲大行唱好可博反彈？
人氣文章

新聞>AXA 安盛健‧談

更年期係不能説的秘密？女性邁向人生新階段有「佢」幫手，幫妳輕鬆過渡！
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指萬六非鐵底 中植破產為市場所料 惟心理影響大
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

買日本基金，為日本打氣
人氣文章

健康解「迷」

流感 ︳ 張竹君指下周進入流感高峰期，新冠病毒同步夾擊！甲型流感可致死！遇邊3種情況應即入院？這8類人應先接種疫苗
人氣文章

娛樂情報

佘詩曼Man姐Look現身山姆超市！被野生捕獲全程笑笑口，網民哄動：新聞女王太酷了
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

叱咤2023：盤點頒獎禮歌手造型！Serrini趣怪可愛、陳蕾幹練型格！張敬軒全黑紳士感滿滿、Tyson Yoshi低胸超吸睛
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

康熙朝名品：五彩十二月令花神杯、豇豆紅釉器，各方看好的瓷器竟然流拍收場？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

新一年給自己的課題：跟自己和解！每個人每件事都不會完美，學習原諒，從經驗裏成長
健康好人生 Health Channel
人氣文章
身體檢查 | 免費、資助Body Check大合集！50歲獲資助大腸鏡檢查 / $100子宮頸篩查 / 長者$110健康檢查包X光 / 免費懷孕前基因測試 1
人氣文章
旅遊搭飛機注意！哪個時段航班最少細菌？窗口位還是走廊位好？即睇5大機上衛生黑點！2種衣著要避免
人氣文章
放假後遺症 | 長假期結束心情低落？即Check自己有無患上「假後症候群」！5招加速改善！Plan定周末節目都work？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 14:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 14:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 14:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2024 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2024
美債息抽升科技股急挫，仍獲大行唱好可博反彈？
人氣文章AXA 安盛健‧談08/01/2024
更年期係不能説的秘密？女性邁向人生新階段有「佢」幫手，幫妳輕鬆過渡！
人氣文章財經熱話08/01/2024
《午市前瞻》恒指萬六非鐵底 中植破產為市場所料 惟心理影響大
人氣文章國際動態08/01/2024
華爾街日報指馬斯克之吸毒行為令公司高層擔憂
人氣文章大行報告08/01/2024
【大行炒D乜】券商點評體品及啤酒股，一表盡掌握
人氣文章香港要聞08/01/2024
陳茂波預告研加公共收費，學者料收入只佔庫房一小部分難解決困境
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金