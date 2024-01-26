【大行炒D乜】騰訊、美團、京東點部署？大行最新評級目標價話你知！
26/01/2024
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
26/01/2024
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
更多大行報告
26/01/2024
25/01/2024
24/01/2024
23/01/2024
22/01/2024
19/01/2024
18/01/2024
17/01/2024
16/01/2024
延伸閱讀
26/01/2024 12:06 恒指跌151點報16059，中升控股跌逾10%，聯想跌近9%
26/01/2024 08:00 《神州頭條》財經報章頭版摘要：保持地產信貸穩定，優化房貸首付
26/01/2024 07:50 《國金頭條》美國第四季增長勝預期，歐央行維持利率不變
26/01/2024 10:33 【內房困局】碧桂園據報洽售倫敦住宅項目，價值4.5億英鎊
26/01/2024 09:53 《中國要聞》1月115款新遊戲獲批一年半最多，騰訊、游族在列
26/01/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒１７億元，買中海油沽騰訊
26/01/2024 08:33 【大行炒Ｄ乜】摩通唱好三大電訊股，騰訊、京東遭眾大行削目標
26/01/2024 11:44 《財資快訊》美電軟報７﹒８１６９，一周拆息較上日維持３﹒７％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 12:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 12:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 12:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2024 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話26/01/2024
【中特估2.0】熱炒懶人包：買入要注意那些風險？
|大行報告26/01/2024
【大行炒D乜】騰訊、美團、京東點部署？大行最新評級目標價話你知！
|國際動態26/01/2024
手遊《大富翁》超越《王者榮耀》，成全球收入最高
|香港要聞26/01/2024
美斯、蘇亞雷斯落實隨國際邁亞密訪港
|開市Good Morning26/01/2024
溫鋼城：兩萬億平準基金仍存疑，港股16200點建議減倉
|中國故事25/01/2024
《神州經脈》國家級救市A股狂升，銀行要力撐內房，中新互免簽證
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰