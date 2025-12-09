大行報告 | 港交所、美團及百度最新評級/目標價，中金點評保險股牛看平保$99.4
09/12/2025
．花旗降港交所(00388)目標至505元，維持買入評級
．工銀國際下調美團(03690)目標價，由117.5元降至110.2元
．中金點評保險股，其中牛看平保(02318)99.4元
09/12/2025
09/12/2025 12:45 《午市前瞻》大市續陰跌專家指明恒指防守點位，H200晶片復供利AI基建股
09/12/2025 10:17 《強積金》積金局︰強積金總資產已增至1.5萬億元，年初至今淨投資回報率15%
09/12/2025 12:08 恒指半日跌215點報25549見半個月低，生科股遭殺跌惟藥明系逆勢
09/12/2025 10:06 《異動股》美預計通過生物安全法案，生科股兩極藥明系升金斯瑞挫7%
09/12/2025 08:34 【國際要聞】日本青森縣外海地震至少30人傷，當局一度發出海嘯警報
09/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４億元，買小米沽騰訊
09/12/2025 08:45 【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…
09/12/2025 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７９４，一周拆息較上日微升至２﹒…
