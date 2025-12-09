  • 會員
大行報告 | 港交所、美團及百度最新評級/目標價，中金點評保險股牛看平保$99.4

09/12/2025

花旗港交所(00388)目標至505元，維持買入評級

工銀國際下調美團(03690)目標價，由117.5元降至110.2元

中金點評保險股，其中牛看平保(02318)99.4元

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

