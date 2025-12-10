大行報告 | 大摩評濠賭，邊隻最值博？細摩升中石油目標至$10
10/12/2025
．大摩點評多隻濠賭股，其中獨上調美高梅(02282)目標價
．摩通升中石油(00857)目標至10元，維持超配評級
．建銀國際看好優必選(09880)，目標由125元調升至160元
10/12/2025
