  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，拆息抽升多間銀行加港元定存息，12個月最高2.25厘

17/08/2025

　　金管局多番承接港元沽盤後，港元拆息周五（15日）再度上升，1個月HIBOR重上1厘以上，報1.45095厘，創3個月高。多間本地銀行隨即上調港元定存息，其中，天星銀行上調9個月及12個月港元定存年息，分別至2.2及2.25厘，起存額為1000元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，拆息抽升多間銀行加港元定存息，12個月最高2.25厘

（資料圖片）

 

　　華僑銀行上調3個月、6個月及12個月港元定存年息，分別至0.95厘、1.55及1.8厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶透過分行以舊資金辦理。

 

　　大新銀行上調3個月及6個月港元定存年息，分別至1.4及1.6厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

東莞銀行香港子行開業，推10厘港元定存吸客

 

　　另外，東莞銀行在本港設立子行東莞銀行（國際），日前正式在中環開業，並推出多項優惠吸客，當中包括10厘港元定存息開戶優惠。

 

　　由本月13日起至9月30日，在10月31日或之前成功開立綜合帳戶，用戶可獲贈加息券，開立港元定存7日，最高可享有10厘年利率優惠，存款上限為1萬元，加息券及貸款回贈券將於客戶成功開立綜合帳戶後發放至其手機銀行。另外，亦會贈送5000元貸款現金回贈券，僅適用於新的私人分期貸款，不適用於貸款加借。

 

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01837

五谷磨房

0.800

異動股

02577

英諾賽科

81.050

異動股

09886

叮噹健康

0.830

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,946.12
    +34.86 (+0.078%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,449.80
    -18.74 (-0.290%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,622.98
    -87.69 (-0.404%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.884
變動率︰+7.753%
較港股︰+3.50%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌99.959
變動率︰-2.152%
較港股︰-0.34%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.935
變動率︰-2.255%
較港股︰-0.42%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌93.042
變動率︰-3.176%
較港股︰+1.13%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.850
變動率︰+4.324%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.990
變動率︰+4.188%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升118.950
變動率︰+3.669%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌28.430
變動率︰-1.456%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升304.010
變動率︰+11.978%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.020
變動率︰+4.983%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升105.670
變動率︰+4.790%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌117.340
變動率︰-6.338%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/08/2025 17:42 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/08/2025 17:42 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01837 五谷磨房
  • 0.800
  • 02577 英諾賽科
  • 81.050
  • 09886 叮噹健康
  • 0.830
  • 00558 力勁科技
  • 6.790
  • 01997 九龍倉置業
  • 23.460
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.470
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.620
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.270
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.900
  • 目標︰$125.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.100
  • 00700 騰訊控股
  • 592.000
  • 00005 滙豐控股
  • 100.300
  • 02318 中國平安
  • 57.600
  • 00388 香港交易所
  • 439.400
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 592.000
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 17.980
  • 目標︰$19.30
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.680
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

15/08/2025 16:51  《盤後部署》資金淨流入恒指廿天線見支持，金蝶國際低位整固可吼

15/08/2025 17:00  金沙中期純利跌23.7%至4.13億美元，息25港仙

15/08/2025 18:08  平保增持國壽(02628)950萬股H股，持股升至5.04%

15/08/2025 16:35  《本港經濟》本港第二季GDP增長3.1%，維持全年預測不變

15/08/2025 16:12  【小米預測】周二放榜次季料多賺65%，汽車毛利率企穩兩成

15/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 16:35  《財資快訊》美電跌報７﹒８１５２，一周拆息較上日飆至０﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指向上趨勢不變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 港拆息反彈內地經濟放緩利淡，小米快手百度助闖高位新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，拆息抽升多間銀行加港元定存息，12個月最高2.25厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

美食優惠︱麥當勞$1咖啡、$30雙層芝士孖堡、麥炸雞或雙層魚柳飽套餐
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美俄峰會無協議但意義重大
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

展覽「莫臥兒王朝瑰寶」：跨越時空的藝術對話，一窺「泰姬陵」時代美學
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

聲音藝術的殿堂！高級音響展後記：看國際巨頭工藝、香港本土音響品牌背後的故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
化療後的中醫調理：以五行理論降低副作用、提升元氣
人氣文章
害蟲出沒 │ 日本專家警告用廁所沖死曱甴，恐愈殺愈多？3步教正確處理
人氣文章
按摩致死 │ 20歲女星泰國按摩lock頸身亡，醫生拆解1個位置絕不能按的原因
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/08/2025
港股 | 蕭猷華：恒指向上趨勢不變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處