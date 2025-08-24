  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個月6.88厘仍屬全城最高

24/08/2025

　　美國減息預期降溫，港元拆息重回3厘水平，多間銀行上調定存息吸引新資金。其中，滙豐銀行周內三次上調定存年利率，該行現時6個月定存加至最高1.5厘，起存額由1萬元起，適用於尊尚客戶，透過分行及電話理財辦理。另外，該行1個月定存息達2厘，起存額由1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個月6.88厘仍屬全城最高

（資料圖片）

 

恒生6個月1.5厘

 

　　恒生新增3個月1.2厘及6個月1.5厘定存，起存額由20萬元起，適用於優越私人理財或優越理財戶口(存款及投資額100萬港元或以上)透過電話或分行辦理。該行亦設有3個月0.8厘及6個月1.5厘定存，起存額由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

渣打4個月定存最高2.75厘

 

　　渣打銀行亦新增多個定存優惠，其中4個月最高達2.75厘，起存額由150萬元至500萬元，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶，於分行辦理；至於起存額由100萬元至150萬元定存年利率則最高為2.65厘。

 

建行亞洲3個月定存最高6.88厘

 

　　建行亞洲上調3個月定存年利率，最高可達2.5厘，起存額由100萬元起，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至1000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金享2.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。至於門檻較低起存額1萬元至10萬元則可享3個月2.45厘定存。

 

　　另外，建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，另設5萬元享3個月3.28厘。全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88厘特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財/一般客戶1萬元。

 

星展12個月加至1.75厘

 

　　星展銀行亦有上調定存年利率，該行提供3個月1.35厘、6個月1.7厘、以及12個月1.75厘定存，起存額由20萬元起，適用於客戶透過分行辦理。入場門檻較低的則可享3個月1.4厘、6個月1.7厘、以及12個月1.7厘定存，起存額5萬元起。另外，該行提供特選客戶定期現金回贈推廣，客戶透過網上銀行或Apps以新資金，存入100萬至500萬以下，3個月定期可獲現金回贈400元，6個月定期可獲800元現金回贈；存入500萬以上，3個月定期可獲2000元現金回贈，6個月定期可獲4000元現金回贈。

 

天星銀行9個月加至2.3厘，螞蟻新增1個月2厘定存

 

　　數字銀行方面，天星銀行上調3個月及9個月定存，其中3個月定存1.8厘，9個月2.3厘，起存額1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理；另外，螞蟻銀行新增1個月2厘定存，不設起存額，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理；富融銀行則上調3個月定存年利率至1.8厘，不設起存額，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

定期存款 | 滙豐三日兩度上調定存息，渣打4個月加至2.75厘

 

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

 

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

01372

中國碳中和

1.170

異動股

08365

亦辰集團

1.580

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.340

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,631.74
    +846.24 (+1.890%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,466.91
    +96.74 (+1.519%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,496.54
    +396.22 (+1.878%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升455.230
變動率︰+2.687%
較港股︰+1.61%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升608.640
變動率︰+1.857%
較港股︰+1.44%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.691
變動率︰+1.486%
較港股︰+1.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.739
變動率︰-1.338%
較港股︰-3.65%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+4.719%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.460
變動率︰+4.681%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升122.940
變動率︰+4.107%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.110
變動率︰+3.375%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升82.470
變動率︰+12.710%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.090
變動率︰+8.003%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升319.850
變動率︰+6.517%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升340.010
變動率︰+6.217%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/08/2025 04:10 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/08/2025 04:10 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.170
  • 08365 亦辰集團
  • 1.580
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.340
  • 08511 民富國際
  • 1.600
  • 02269 藥明生物
  • 32.920
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.060
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.900
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.550
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 600.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 320.400
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.600
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.520
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.400
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 16:49  《盤後部署》恒指價量齊升靜候鮑威爾發言，網易二百不破可伺機買

22/08/2025 18:05  【恒指季檢】泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻

22/08/2025 18:11  【恒指季檢】國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股數目維持50隻

22/08/2025 18:55  新世界(00017)：遞延分派13億美元永續債利息

22/08/2025 17:55  《中國監管》中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍

22/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日升至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周可再創年內新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個月6.88厘仍屬全城最高新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

香港電影巡禮：劉青雲《爸爸》成曼谷站開幕電影、郭富城將親赴吉隆坡出席播映禮
人氣文章

基金債券攻略．凌風

貪高息，最終得不償失？
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

中國電動車領跑，出口何須鬥減價
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Peep x HER 展覽「她的士多」：記憶可以由別人的故事拼湊而成
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《錢財心愛物》：物質主義的集體寫照
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保養得宜 │ 59歲關秀媚近況曝光，皮膚白滑零贅肉網民大讚，秘婚16年自爆已離婚
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
防癌抗衰老｜最新研究：魚油+維他命D+運動 有助減少罹癌風險61%及逆齡抗衰老
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/08/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周可再創年內新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處