定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘

25/08/2025

　　市場對美國減息預期升溫，中銀香港(02388)上調3個月及6個月港元定存年息分別至1.1厘及1.6厘，存額由1萬元至50萬元以下，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話以新資金辦理。若門檻較高，起存額100萬元，3個月港元定存息加至2.2厘，另新設6個月2.4厘，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘

（資料圖片）

 

　　恒生上調3個月及6個月港元定存年息分別至1.5厘及1.7厘，起存額為20萬元，適用於優越私人理財/優越理財戶口透過電話或分行辦理以新資金辦理。

 

　　渣打香港上調3個月及6個月港元定存年息分別至1.4厘及1.8厘，起存額為100萬元，適用於客戶透過分行、電話或網上辦理。

 

　　招商永隆推出即日快閃定存優惠，存額由10萬元至1500萬元，6個月港元定存年息為2.3厘，只適用於今日10:00-19:00，以新/現有資金辦理。

 

　　數字銀行Mox bank上調3個月及6個月港元定存年息分別至1.1厘及1.5厘，存額由1元至300萬元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理，每位客戶最多可開立10筆定期存款，另有36個月及48個月均可享2.8厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/08/2025 14:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/08/2025 14:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/08/2025 14:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/08/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
