定期存款 | 「銀債效應」下多間本地銀行上調定存息，花旗3個月2.5厘，PAObank加推一個月最高18厘

01/09/2025

　　政府上周五（29日）公布發行新一批銀色債券，保證息率為3.85厘，今日（1日）多間本地銀行隨即上調港元定存年息，以吸納更多港元資金。當中，中銀香港上調3個月及6個月港元定存年息0.3厘及0.1厘，分別至2厘及2.2厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

 

（資料圖片）

 

花旗上調3個月港元定存息至2.5厘

 

　　花旗上調3個月港元定存年息0.4厘至2.5厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

　　另外，招商永隆上調6個月港元定存年息0.4厘至2.3厘，存額為10萬元至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠：只適用於今日10:00-19:00以新/現有資金辦理。

 

PAObank再加推1個月港元定存18厘

 

　　恒生推港元定存優惠，3個月1.9厘及6個月2.2厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App以新資金辦理。工銀亞洲上調1個月、3個月、6個月及12個月0.6厘、0.4厘、0.5厘以及0.5厘，分別至2.1厘、2.2厘、1.9厘及1.85厘，起存額為300萬元，「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　數字銀行PAObank表示，為慶祝該行成立5周年，由2025年9月1日至9月14日期間，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18厘年利率，起存額僅需100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=rmb

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

