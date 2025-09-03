  • 會員
定期存款 | 銀債效應持續，渣打4個月港元定存加至最高3厘，中銀6月個升至2.5厘

03/09/2025

　　美國減息預期升溫，加上港府新一批銀色債券雙重夾擊之下，多間本地銀行再上調港元定存年息，以搶佔港元資金。工銀亞洲推新港元定存優惠，3個月港元定存年息為2.45厘，起存額為10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「理財e時代」、「工銀財富」或「理財金」客戶，透過分行辦理。

 

（資料圖片）

 

渣打上調4個月定存息至3厘，12個月2.65厘

 

　　渣打香港亦上調4個月港元定存年息0.25厘至2.9厘，起存額為100萬元，若起存額150萬元，4個月港元定存息更加至最高3厘，適用於全新「優先理財」/「優先私人理財」出糧客戶，供分行辦理。

 

　　該行亦上調12個月港元定存年息0.27厘至2.65厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），透過網上理財/SC Mobile/分行/專線辦理。

 

中銀4及6個月港元定存年息升至2.5厘

 

　　中銀香港亦將3、4、6個月港元定存年息分別上調0.3、0.4及0.3厘，至2.3、2.5及2.5厘，起存額為50萬元，客戶須透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

