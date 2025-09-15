  • 會員
定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘

15/09/2025

　　銀債周一（15日）開售，保底息高達3.85厘，為迎戰銀債，本港銀行紛紛加定存優惠吸引新資金，花旗上調3個月港元定期存款年息0.3厘至2.8厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘

（資料圖片）

 

　　渣打香港上調6個月及12個月港元定存年息均為0.4厘均至2.7厘，起存額為200萬元，適用於客戶透過分行、電話或網上以新資金辦理。

 

　　南商上調1個月港元定存年息0.58厘至2.88厘，存額為1000元至1000萬元，適用於「倍高息定期存款」:個人客戶透過網上銀行或手機Apps以兌換資金存入等值1000港元/分行存入等值3萬港元（適用於所有客戶），企業客戶透過網上銀行或手機Apps或分行以兌換資金存入等值3萬港元。

 

　　數字銀行PAObank上調6個月港元定存年息0.2厘至2.8厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

即時重點新聞

16/09/2025 15:25  《異動股》藥捷安康轉勢飛插四成，入通醫藥股午市集體大回吐

16/09/2025 16:09  《新股掛牌》禾賽首掛高收一成每手賺424元，收市較開市高2%

16/09/2025 12:20  旅發局：8月訪港旅客按年升16%至515萬人次，創疫後單月新高

16/09/2025 15:18  《異動股》攜程升4%破頂逼近600元關，十一前炒作AI行程助理功能

16/09/2025 13:45  【國際要聞】小泉進次郎、林芳正表態參加自民黨黨魁角逐，高市草苗料會加入戰團

16/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金

16/09/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛升中芯目標一成半，摩通唱好寧德時代兼升級

16/09/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７７９７，隔夜拆息較上日微軟１０基點

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家新文章
新聞>財經熱話

機械人概念股 | 廣東支持機器人融合玩具領域，相關概念股飆升可以點揀？新文章
新聞>財經熱話

異動精選 | 寧德時代巨單加持，佳兆業大漲境外債重組生效發行新債新文章
Foodie What’s On

大快活送6部iPhone！9月19日穿橙色即減$3+App會員優惠詳情
改朝換代Digital．Jimmy Leung

舊香港情懷如何征服日本民眾
改朝換代Digital．Jimmy Leung

舊香港情懷如何征服日本民眾
Fashion

第十屆 CENTRESTAGE 隨郭培新系列「鎏光」揭幕！FASHIONALLY Collection 看本地設計四重奏
藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
港女講男．妮洛

他有老婆，也想找個女朋友？「與太太沒有感情」，永遠是渣男的萬能借口！
前港者陳凱琳獲封最吸金KOL！高EQ回應網民負評：一早預咗 新文章
帶狀疱疹 │ 53歲梁漢文自爆曾生蛇經歷！打蛇針發冷無力 + 醫生揭50歲以上風險高新文章
空姐警示飛機熱門座位暗藏患癌風險！專家教你4招防癌+選位貼士
神州經脈 | TikTok問題中美達共識，中國首躋身聯合國十大創新力國家
