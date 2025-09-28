定期存款 | 一周定存合集，臨近季結港銀加定存息吸金，滙豐一周港元定存年息高達8厘

臨近季結，市場對港元資金需求上升，部分銀行上調港元定存年息，滙豐一周港元定存年息高達8厘，存額由1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。

中銀香港6個月加至2.3厘，大新2.9厘

中銀香港上調3個月、4個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至2.2厘、2.3厘及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「智盈理財」/「自在理財」/其他個人客戶新資金特優定期存款，客戶透過網上銀行或手機Apps辦理。

大新上調3個月及6個月港元定存年息0.3厘，分別至2.7厘及2.9厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

富融推新開戶3個月定存息最高3厘

數字銀行方面，富融上調3個月及6個月港元0.3厘及0.15厘，分別至2.8厘及2.5厘，起存額為1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理；「金秋開戶定期優惠」：新客戶開戶做3個月定期（最高100萬元）額外加息0.2厘年利率，另開立20萬-50萬元3個月有現金回贈300元或開立50萬元或以上3個月有現金回贈800元。

表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組

