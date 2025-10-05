  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4個月高達3厘，富融推25厘超高息吸客

05/10/2025

　　臨近中秋，部分本地銀行上調港元定存年息，準備與香港市民共同「迎月」，渣打香港推港元定存優惠，4個月港元定存年息高達3厘，存額由150萬元至500萬元，適用於全新「優先理財」／「優先私人理財」出糧客戶，分行辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4個月高達3厘，富融推25厘超高息吸客

（資料圖片）

 

渣打4個月高達3厘，交銀香港3個加至2.7厘

 

　　交銀香港上調3個月港元定存年息0.2厘至2.7厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。另外，創興上調3個月港元定存年息0.1厘至2.7厘，起存額為200萬元，適用於客戶透過分行，以指定貨幣兌換成港元，並同時開立定期存款。

 

富融銀行推14天25厘超高息吸客

 

　　騰訊(00700)旗下Fusion Bank（富融銀行）的高息定期存款活動「快閃星期一」特別推出「中秋團圓定存豐收禮」，客戶只需提前存入新資金，並於周一（6日）中午12時起登入Fusion Bank App即可搶以下高息定存。

 

　　新客戶利用邀請碼「FLASH2025」開戶並存入新資金，即可享受25厘息的14天港元定期存款。每份高息定存額度為5萬元，每位客戶限搶一份。

 

　　新客戶及現有客戶都可享用此優惠，只需存入1萬元新資金即可搶高達15厘的7天港元定期存款，名額高達888份，每位客戶限搶一份。名額有限，搶完即止。此外，當日亦會有4個月2.85厘的港元定期存款供選擇，名額為2000份，每位客戶可搶60份，適用於新客戶及現有客戶。

 

天星上調12個月定存息至2.9厘

 

　　天星上調3個月、9個月及12個月港元定存年息0.2厘，分別至2.7厘、2.8厘及2.9厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　螞蟻銀行1個月港元定存年息高達2.8厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘

 

　　早前華僑銀行推「全新宏富理財100日定期推廣」：全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立100日定期可享2.45%，另外再存入新資金100萬-500萬100日可得全新資金獎賞高達3425元（相等額外0.25%年利率）即總年利率高達2.7%；如再存入500萬以上100日可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.45%年利率）即總年利率高達2.9%。

 

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘

 

高息定存 | 花旗上調3個月港元定存息至3厘，PAObank6個月3.05厘

 

表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

27.440

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.000

異動股

01173

威高國際

0.054

更多生財有道

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,758.28
    +238.56 (+0.513%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,715.79
    +0.44 (+0.007%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,780.51
    -63.55 (-0.278%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.847
變動率︰+5.263%
較港股︰+0.99%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升112.372
變動率︰+1.948%
較港股︰+2.25%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.965
變動率︰-0.607%
較港股︰-0.46%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.982
變動率︰-1.155%
較港股︰-0.27%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升142.000
變動率︰+1.262%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.510
變動率︰-1.315%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.400
變動率︰-1.612%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.630
變動率︰-4.160%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升161.140
變動率︰+6.504%
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰升92.170
變動率︰+4.265%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌25.380
變動率︰-6.760%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌122.690
變動率︰-8.097%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/10/2025 20:26 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/10/2025 08:10
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/10/2025 20:26 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 27.440
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.000
  • 01173 威高國際
  • 0.054
  • 00804 鼎石資本
  • 4.400
  • 02418 德銀天下
  • 3.990
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 236.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.860
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 19.700
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 87.500
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.870
  • 00981 中芯國際
  • 90.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 185.100
  • 03750 寧德時代
  • 610.500
報章貼士
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 39.720
  • 目標︰$62.00
  • 00753 中國國航
  • 5.630
  • 目標︰$6.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 43.380
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2025 09:03  《盤前攻略》美股三大指數齊創收市新高，恒指牛氣沖天大行籲謹慎

03/10/2025 08:49  【開市Ｇｏ】貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

03/10/2025 07:52  《國金頭條》AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高

03/10/2025 07:53  雲鋒金融(00376)入股加密貨幣人壽保險公司Anthea少數股權兼訂戰略合作備忘

03/10/2025 07:55  紛美包裝(00468)董事會接受獨立調查報告結果，已終止所有未披露關聯方交易

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：科技板塊引領反彈，港股第四季料續創新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 商品市場震盪中上行，周四恢復北水惹憧憬新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4個月高達3厘，富融推25厘超高息吸客新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

老花風險調查︱四成人40歲以下有老花症狀，奧比斯及香港眼科學會拆解常見問題+護眼法則建議
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳前海室內滑雪場試玩報告：全球最大！香港出發1小時直達！最平$470包入場、租滑雪服+雪板+雪鞋+頭盔、來回香港巴士車票
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳前海室內滑雪場試玩報告：全球最大！香港出發1小時直達！最平$470包入場、租滑雪服+雪板+雪鞋+頭盔、來回香港巴士車票
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

萬眾期待的NikeSKIMS來了！塑形 x 運動服，Kim Kardashian重新定義的機能美學！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

當班賊和豬女都太過靚，怎樣捕風追影？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤黑金鮑，繽紛美味的用餐體驗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 78歲李家鼎暴瘦20磅患病需輸血，傳因一問題劇痛難站立
人氣文章
超級飲品｜研究揭咖啡護肝功效，脂肪肝患者飲幾多杯有效？
人氣文章
《刺針》預測2050年全球逾1800萬人死於癌症，1種癌症成頭號殺手新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2025
港股 | 蕭猷華：科技板塊引領反彈，港股第四季料續創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處