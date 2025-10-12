  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，銀債退款效應掀搶存戰，多家銀行存息升至3厘，數字銀行14天高達25厘

12/10/2025

　　新一批銀色債券不論認購人數、總認購金額均創新高，銀債的430億元退款解鎖，掀10月搶存戰幔，多家銀行推港元定存年息3厘，以吸引銀債退款，當中，中信銀行（國際）客戶開立定期存款，新資金金額達50萬元或以上，存期3個月及6個月港元定存優惠年利率可分別達3厘及2.75厘。

 

（資料圖片）

 

華僑188日最高3厘，上商3個月3厘

 

　　華僑銀行推出「銀債退款定期優惠」，適用於指定客戶（於1966年或之前出生的客戶）認購銀債後退款或存入新資金透過分行做（1）188日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.6厘，200萬-300萬可享3厘，（2）288日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.38厘，200萬-300萬可享2.88厘。

 

　　上海商業銀行推出銀債退款定存優惠，將提供銀色債券2025退款優惠，涵蓋定期存款，以及基金、貨幣掛勾存款等投資產品優惠；當中現有或新慧通理財客戶，可享3個月3厘特惠港元定期存款利率。非慧通理財客戶可享3個月2.8厘特惠港元定期存款利率。

 

中銀及滙豐3個月達2.8厘

 

　　中銀香港推出銀債退款優惠，起存額為1萬元，3個月港元定存年息達2.8厘。另外，滙豐特選客戶可享3個月2.8厘，起存額為50萬元。

 

富融14天25厘超高息

 

　　數字銀行富融14天25厘，為全城最高短存定存。騰訊(00700)旗下Fusion Bank（富融銀行）推「快閃星期一新客戶」活動推廣：新客戶在2025年12月5日前，輸入邀請碼「Flash2025」開立戶口並存入新資金5萬元，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率25厘的14天定期存款，每位客戶限搶一份，活動每周一中午12時正至每周五中午12時正，搶完即止。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

