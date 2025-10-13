  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘

13/10/2025

　　中美貿易緊張局勢再度急劇升溫，拖累環球市場震盪，定存成避險首選。部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多資金，恒生上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.1厘，分別至2.5厘及2.4厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App以新資金辦理。

 

定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘

（資料圖片）

 

華僑推新優惠3個月定存高達3.2厘

 

　　華僑銀行推出港元定存優惠，「全新宏富理財定期推廣」，適用於全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享2.8厘，另外再存入新資金100萬元至500萬元3個月可得全新資金獎賞高達2466元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3厘；如再存入500萬元以上3個月可得全新資金獎賞高達4932元（相等額外0.4厘年利率）即總年利率高達3.2厘。

 

　　富融銀行推「金秋開戶定期優惠」，新客戶開戶以新資金5萬元至100萬元做3個月定期額外加息0.2厘年利率，另開立20萬元至50萬元3個月有現金回贈300元或開立50萬元或以上3個月有現金回贈800元。

 

創興推銀債退款定期優惠

 

　　創興推出「銀債退款定期優惠」，特選客戶（經銀行短訊發出邀請）認購銀債後之退款透過分行以5萬元至50萬元以下做定期可享雲利率3個月額外+0.1厘特優年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

08300

今米房集團

0.118

異動股

08310

鹽城港

0.240

異動股

02899

紫金礦業

35.380

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08300 今米房集團
  • 0.118
  • 08310 鹽城港
  • 0.240
  • 02899 紫金礦業
  • 35.380
  • 02800 盈富基金
  • 26.620
  • 08103 ＨＭＶＯＤ視頻
  • 0.137
股份推介
  • 02877 神威藥業
  • 8.510
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.360
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.530
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.600
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.800
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
  • 00005 滙豐控股
  • 103.000
  • 00388 香港交易所
  • 433.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 49.260
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 49.260
  • 目標︰$55.00
  • 01789 愛康醫療
  • 5.500
  • 目標︰$6.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.340
  • 目標︰$5.20
熱炒概念股
即時重點新聞

14/10/2025 08:59  《盤前攻略》美股反彈金龍指數跑贏納指，惟ADR略跑輸須觀望北水氣氛能否持續

14/10/2025 08:15  【開市Ｇｏ】特朗普仍計劃月底會晤中方，鮑爾森支持年內再減息兩次，現貨黃金再創新高

14/10/2025 08:07  《國金頭條》特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點

14/10/2025 07:56  【大國博弈】美財長貝森特：特朗普仍計劃在APEC舉行「習特會」

14/10/2025 08:13  【外圍經濟】金價升穿4100美元再創新高，美銀預測2026年或見5000美元

14/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

13/10/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６４，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股反彈金龍指數跑贏納指 惟ADR略跑輸須觀望北水氣氛能否持續新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | Tesla第三季全球共交付49.7萬輛新車，創季度交付紀錄新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱工作不似預期？興趣揀工行先？用結果證明你的職場實力
人氣文章

港是港非．李慕飛

網約車能否成功變數極多
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

高潮是床上指標？隱藏真實感受，反而成為關係中的無形障礙
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

彼得潘症候群——跟大孩子談戀愛很快樂，但他會是組織家庭的適當人選嗎？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
八字與健康｜ 「日主」與「月令」判斷身體強弱，中醫治病從八字分析健康更全面準確
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 09:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 09:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 09:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/10/2025 09:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/10/2025
美股 | 特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處