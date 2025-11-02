  • 會員
定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存

02/11/2025

　　儘管美國本月宣布減息四分一厘，但美聯儲局主席鮑威爾強調12月減息並非定局，利率前景仍有不確定性。本地銀行爭年終資金，仍維持較高的港元定存年息，建行亞洲3個月港元定存，現有客戶於網上以100萬元或以上的新資金開立，年利率高達3.1厘，而集友銀行3個月及4個月港元定存高達3.1厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存

（資料圖片）

 

　　信銀國際3個月港元定存年利率高達3.1厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理；創興銀行推「全新客戶特優定期存款」，全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行，開立投資戶口，以新資金存入100萬-1000萬元，3個月港元定存年利率高達3.1厘。

 

　　數字銀行PAObank 3個月港元定存年利率高達3.1厘起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

