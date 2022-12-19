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Forex Forest 全球唯一交易程式企業 受邀Wiki Expo全球金融博覽會 分享投資新趨勢

19/12/2022

FF

 

Forex Forest上周五六受邀於亞洲國際博覽館參展「Wiki Finance Expo Asia 全球金融博覽會2022」，是全球最具規模針對商業客戶及用家的金融博覽會，參展包括有外匯、銀行、金融科技公司、區塊鏈、中介交易商等不同知名金融企業，主要以數字轉型、雲端科技及金融科技等為主題，而Forex Forest更是參展中全球唯一的交易程式研發創新科技企業，分享其程式交易的投資新趨勢。

 

今年是全球金融動盪之年，在美國聯儲局為壓低通脹加息及美元單邊強勢下，多個國家及地區股市均見大幅下挫，股票市場失去部分吸引力，投資者紛紛著眼於外匯市場，更頻繁地在交易商市場進行交易望高回報收益。今年全球外匯市場日交易量飆升至新高7.5萬億美元，各外匯券商指入金數量和交易活躍度每月突破新高。Forex Forest受邀參與是次全球金融博覽會，以市場領導者的角色介紹其公司自家研發的金融科技-自動交易程式 Expert Advisor (EA)，為金融投資者提供智能程式交易外匯市場，且為散戶提供最全面的自動程式交易課程。

 

Forex Forest創始人Wayne  Ng表示，近年外匯市場持續活躍，以往只專注股票基金投資的傳統投資者亦開始轉向外匯市場，嘗試轉型學習AI自動交易，盼透過金融科技取代傳統人手交易。這個轉變，代表香港未來投資市場更多元化，對智能理財的接受度較高。

 

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透過展覽會分享金融科技帶來的創新交易體驗，向傳統投資者展示有別於人手交易的投資工具。Wayne Ng成立Forex Forest致力於推廣程式交易的教育，盼望香港投資者可以把握外匯市場的新機遇，接納創新的金融科技「Algo trade 量化交易」，推動金融行業邁向新一步。

 

投資者肯花時間學習程式交易，只因有無限的可能性。其實，現時已經有許多紐約華爾街的專業交易員都不是把主要精力與時間放在人手盯盤與手動操作上，而是放在不斷編寫和優化自己的交易策略，然後編成EA，讓電腦去自動執行，結果大多比人手盯盤更高回報。

 

Forex Forest的交易程式是自家研發，擁有完全知識產權，已連續三年獲得全球最佳外匯程式獎項。程式可支援全球4000+券商，全面支持環球外匯及期貨市場交易，向使用者提供「開盒程式」，將程式所有核心邏輯、內部参數透明公開，亦可自行修改參數，鼓勵使用者不斷測試，找出自己的最佳賺取策略。旗下程式更是全自動執行交易，自動買入賣出、補倉平倉、追賺止蝕，有別於坊間半自動交易程式或單純的輔助指標，其技術領先環球市場，引領金融科技行業革命，拉動香港投資者的程式交易熱潮。

 

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隨著金融服務日趨數碼化，全球投資者對創新金融科技需求龐大。Wayne Ng指出，下一步將開拓更多亞洲市場，包括新加坡、馬來西亞，致力推廣這個極具潛力的投資工具及交易市場。

 

關於Forex Forest
Forex Forest由 Wayne Ng 創立至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易 (Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algo trading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新 。

 

Forex Forest

地址︰香港尖沙咀星光行 8 樓 833 室

營業時間︰星期一至五 10:00-19:00

可Whatsapp 查詢+852 63670599 或 致電報名 +852 6553 0922

Website:  https://forexforest.net/

Facebook:  https://www.facebook.com/ForexForest

Instagram:  https://www.instagram.com/forexforestofficial/

Youtube Channel:  https://bit.ly/3hDd0gk

 

Hashtag: #ForexForest #程式交易 #自動程式交易 #演算法交易 #量化交易 #AlgoTrading #AlgoTrade #PythonTrading教學 #ExpertAdvisor #MT4 #MT4教學 #外匯交易 #外匯新手 #Multicharts教學 #WayneSir #交易程式  #AI投資 #貨幣力學 #交易指標 #wayneng

 

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