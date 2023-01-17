華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢

2022年，是充滿挑戰的一年！國際局勢風起雲湧，能源、糧食等大宗商品價格飆升，通脹高企，全球流動性急速轉向，引發全球經濟、金融市場持續震盪。

不得不說，過去一年是整個華爾街都艱難的一年，全球投資大師都跌懵了。

在一眾華爾街大鱷中，「股神」巴菲特近一年回報率為-10.62%，量化投資之父James Simons回報率為-16.07%，整體華爾街大鱷都蝕一至兩成；高盛集團與行業預測形成鮮明反差，高盛在過去一年創下十多年來最高的交易收入，突破250億美元，比2021年高15%。高盛打破了行業放緩的預期，這間華爾街投行究竟有什麼必勝投資術？

高盛3個月交易破億次數為3年總和 豐厚利潤的秘密來源



2022年，高盛集團三個月裏日收入破1億美元的天數就達到疫情前3年的總和。



美國經濟正面臨衰退，裁員、收購量大幅下降，在這種情況下，像高盛這樣的華爾街大型投行還保持創記錄的季報，實在令人感到奇怪。

事實上高盛已找到財富密碼。過去幾年，高盛一直看好自動化交易，大力推動自動化交易，目前自動化交易程式已完全接管高盛集團紐約總部大多數日常工作量。隨着疫情的爆發，同時面對戰爭、央行抗通脹和新冠疫情效應等影響，交易員依靠程式大數據抓住了大宗商品、貨幣和其他市場的錯位，率領一眾同行取得亮麗業績。

高盛找到的新方法被稱為“高頻交易”（High-Frequency Trading, HFT）。高頻交易是指從極短時間的市場價格變化中尋求獲利的程式交易（Algorithmic Trading），運用超級電腦的速度優勢，它遠遠比人工交易要快。這些超級電腦的人類所有者利用它們編程，來達到比其他電腦資訊處理速度快以毫秒計，比普通人工交易員速度快以整秒計。高盛認為隨著金融科技的進步，貨幣交易應該朝著自動化方向邁進。



高盛甚至在過去幾年與初創公司合作，探索如何利用量子技術提升金融計算速度和基於人工智能的決策速度。2022年高盛的數據也證明交易自動化發展是一場值得的押注：2022年，高盛三個月裡日收入破1億美元的天數就達到疫情前3年的總和。





普通散戶也可享用華爾街頂級交易員的高回報投資工具？



程式交易的浪潮現在正向外匯、期貨、期指交易市場全面撲來，為了能夠執行這些交易，市場上已有不少企業寫出獲利程式，且有投資教育機構為散戶提供程式交易課程。



程式交易在過去曾經是華爾街大鱷和大富豪客戶的專利，但在金融科技正在挑戰傳統商業模式下，散戶亦可以輕易接觸到這些在過往遙不可及的投資工具，大大縮小了專業投資者和散戶之間的投資差距。

前幾年，指數投資（ETF）在市場上廣受歡迎，被視為散戶投資首選。然而，面對全球經濟衰退，緊跟大盤不再能保證你拿到理想獲利。



而華爾街外匯交易員在去年第三季度創下歷年同期最好業績，優於預期的業績主要得益於利率和外匯產品交易的強勁表現。通貨膨脹，持續的地緣政治緊張局勢以及不斷變化的全球央行貨幣政策繼續推高市場波動率，反倒造就了有利外匯交易市場的龐大投資機遇。

如今，在外匯交易的大趨勢下，很多投資者已轉往外匯市場，更值得留意的是散戶現在可輕易地接觸到過去遙不可及的投資工具— 自動交易程式。外匯市場24小時不間斷的交易，利用程式交易來輔助交易，不僅可以摒棄人性情緒影響、也可克服體力局限和精神的壓力，遠比人手交易更有效。



對此，香港唯一一間Fintech企業Forex Forest，專門研發自動交易程式供一般散戶投資者使用，同時推廣自動程式交易教育，提供程式交易學習課程，讓散戶能夠通過有系統的學習事半功倍，快速掌握這一門投資知識與技能。

關於Forex Forest

Forex Forest由 Wayne Ng 創立至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易 (Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algo trading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新 。

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