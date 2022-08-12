《神州經脈》上海重現本土確診 人幣刷一月高 滬指周漲1.5%

內地新冠疫情仍嚴峻，加上投資者持續關注地緣局勢發展和美聯儲加息預期變化，經歷周四（11日）大漲後市場有獲利回吐壓力，滬綜指低開0.18%後，一度轉升，不過沽壓沉重，全日收跌0.15%，報3276.89點，本周累計仍漲1.5%。深成指跌0.44%，創業板指跌1%。個股跌多漲少，地產、石油、煤炭股上揚撐大市，惟半導體、軍工股向下。

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人民銀行連續第13日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，周五（12日）有20億元逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交9995億元，按日少6.3 %，外資循陸股通淨流入近38.78億元。



市場關注下周一（15日）將公布7月工業、固投及消費數據。另外，下周一將有6000億元的中期借貸便利（MLF）到期，市場預料在流動性充裕的情況下，人行大概率縮量續做MLF，MLF利率則維持不變。



今日新聞精選



1. 內地周四新增本土確診及無症狀感染合計1851宗，較前日略少7%。海南疫情仍然嚴峻，周四新增本土新冠確診病例595宗，新增本土無症狀感染者614宗。佔全國新增個案總數近七成。當地政府此前要求本周五前完成「社會面清零」目標，恐難完成。海口市周五臨時實施全域靜態管理，海南東方市的全域靜態管理時間延長三天，從12日零時起-14日24時。另外，在連續7日疫情零新增後，上海衛健委通報，周四又新增本土新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者5例，其中1例確診病例和4例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海發布稱7名陽性感染者均有同一相對密閉空間（徐匯區衛強足浴店）的暴露情況，存在明確流行病學關聯。此外，國家電影局發布開展2022年電影惠民消費季的通知。通知提出，在今年8月至10月，發放1億元人民幣觀影消費券，推動更多新片大片加快上映，推動紓困政策落地等。



2. 內地最大的免稅零售商中國中免(滬:601888)啟動H股上市計劃。據外電引述銷售文件報道，集團正尋求通過在香港上市集資至多21.7億美元（折合約170億港元），規模較早前傳出的最多27.4億美元（約215億元）為少。雖然集資額再度削減，但仍有望成為今年來最大型新股。據報，中國中免商將開始接受投資者對大約1.028億股H股的認購，每股價格在143.5-165.5港元之間，較其A股周四收市價201.19元人民幣，折讓29.3-38.7%。交易吸引了包括中國國有企業混合所有制改革基金在內的9家基石投資者，認購約46%發售股份。中金公司及瑞銀為其聯合保薦人。中國中免早前表示，因中國在今年3至5月期間新冠疫情嚴峻，令門店關閉、上海物流及運營中斷等，預計今年第二季度的收入、毛利及經營利潤均低於去年同期，而下降幅度將較今年第一季度更為嚴重。



3. 華為周五發布上半年業績，期內實現銷售收入3016億元，同比降5.9%；淨利潤率5%，較今年首季的4.3%有所改善，但較去年同期的9.8%近腰斬。其中，運營商業務收入1427億元，企業業務收入547億元，終端業務收入1013億元。華為輪值董事長胡厚崑表示，儘管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。未來將積極抓住數字化和低碳化的發展趨勢，通過為客戶及夥伴創造價值，實現有質量的發展。華為發言人稱，上半年終端業務主要受宏觀經濟放緩、新冠疫情及供應鏈問題的影響。終端業務包括手機等消費者業務。目前華為面臨的外部環境形勢依然嚴峻。《路透》7月引述兩名知情人士表示，拜登政府正在調查華為，原因是擔心美國安裝華為設備的手機信號塔可能捕獲來自軍事基地和導彈發射井的敏感信息，然後該公司可能將這些信息傳回中國。加拿大今年5月表示，計劃禁止在該國的5G網絡中使用中國華為技術有限公司和中興通訊(00763)(深:000063)的設備，以保護國家安全。



4. 深陷債務泥沼的內房融創(01918)繼續推進境內債展期，公司旗下融創房地產發行的境內公司債「16融創07」將於下周二（16日）回售。該期債餘額近21億元，融創擬將本金展期兩年分批支付，並將於周五至下周一召開持有人會議審議相關議案。「16融創07」目前存續規模為20.94億元。融創房地產集團將以寧波甬珅企業管理咨詢有限公司100%股權為本期債券提供質押增信。寧波甬珅持有寧波漢融置業有限公司50%的股權、持有寧波武創置業有限公司25%的股權，主要涉及寧波雲起府項目，未售貨值近42億元。另據龍湖集團(00960)公告稱，控股股東和主要股東選擇收取新股增持股份，以代替收取現金分紅。此外，深圳龍崗信城縉悅城11日推出「零首付」活動，在推廣海報上宣傳稱「0首付，購深圳龍崗中心城三房」。不過「零首付」宣傳流傳半天後，信城縉悅城的房源即被相關部門鎖定，不能正常售賣。內媒引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，開發商為回籠資金採取「0首付」促銷策略，從側面反映當前深圳樓市購買力疲弱，開發商資金持續承壓。



5. 國家能源局公布，今年7月份，全社會用電量8324億千瓦時，同比增長6.3%，增速較6月提高1.6個百分點。分產業看，第一產業用電量121億千瓦時，同比增長14.3%；第二產業用電量5132億千瓦時，同比下降0.1%；第三產業用電量1591億千瓦時，同比增長11.5%；城鄉居民生活用電量1480億千瓦時，同比增長26.8%。今年1-7月，全社會用電量累計49303億千瓦時，同比增長3.4%，增速較1-6月加快0.5個百分點。分產業看，第一產業用電量634億千瓦時，同比增長11.1%；第二產業用電量32552億千瓦時，同比增長1.1%；第三產業用電量8531億千瓦時，同比增長4.6%；城鄉居民生活用電量7586億千瓦時，同比增長12.5%。



6. 小米造車傳出新進展，根據多家媒體周四報道，小米在自動駕駛領域初期投入33億元研發費用，已組建500人規模的開發團隊，同時自駕技術已經進入測試階段，第一期規劃140輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。智慧芽數據顯示，截至8月12日，小米及其關聯公司共有逾2600件自動駕駛領域相關專利申請，主要由北京小米移動軟件有限公司和小米科技有限責任公司進行專利申請，發明專利佔比約85%，主要集中於圖像處理、顯示屏幕、無人駕駛、人機交互、攝像頭等技術領域進行專利布局。此外，「小米生態鏈」企業之一的趣睡科技(深:301336)周五首掛，盤中觸發兩次臨時停牌。該公司成立於2014年，主營智能床具等，橫跨家居產品研發、設計、生產與銷售的企業，產品線包含床墊、枕頭、沙發、被套、茶几等。趣睡科技被認為同小米深度綁定，收入七成來自於小米集團相關平台的產品銷售，床墊、枕頭產品銷售收入則分別佔公司總收入約四成半和兩成半。



7. 市場內地銀行放寬個人按揭貸款的最高年齡期限要求，傳中國銀行(03988)(滬:601988)個人商業住房貸款期限與借款人年齡之和由現有不超過70周歲調整為85周歲，帶款總期限不超過30年。不過，隨後內媒引述中行客服人員澄清指，暫未看見有相關規定的文件，目前仍按照「70歲上限」執行。工行、建行、農行與交行亦表示，其總行及部分分行近期未對「貸款期限與借款人年齡之和」及「貸款申請人最高年齡」做出最新改變。此外，有內地網民表示，中國銀行深圳區的借記卡出現微信提現失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結的情況，引發輿論關注。內媒引述深圳地區一位銀行業人士表示，此為中國銀行配合公安部門落實「斷卡」行動採取的舉措，公安部門要求銀行對各帳戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。報道指，近期深圳多家銀行均有相關情況。而被意外凍結的客戶需到線下網點或在微信小程序上處理，正常情況下會在2-3個工作日內辦結。



8. 美國生產者物價指數（PPI）7月按年升幅放緩至9.8%，低於預期的10.4%。核心PPI按月升0.2%，低於預期及前值的0.4%，按年升幅亦由8.4%放緩至7.6%，符合預期。數據令投資者憧憬美國通脹見頂，美元匯價在數據公布後小幅下跌。人民幣中間價回調89點，即期匯率（CNY）周五早上跟隨低開，全日漲37點，收報6.7349，實現兩連漲，收盤價創7月13日以來一個月高。交易員稱，市場繼續修正美聯儲未來加息預期，美指承壓後暫時持穩在105關口上方交投，人民幣繼續橫盤波動，短期內仍無方向。人行周三（10日）發布的第二季貨幣政策報告稱，將保護經濟免受通膨抬升威脅，並堅持不搞「大水漫灌」、不超發貨幣。滙豐亞洲外匯策略師陳敬陽認為，人行對通膨的警惕性上升，可能使其有動機遏制人民幣走軟，穩定的人民幣將是緩解部分進口通膨擔憂的關鍵。加拿大豐業銀行最新觀點預計，美元／CNH仍會在6.7-6.8區間波動，但偏下行。

撰文：經濟通中國組

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