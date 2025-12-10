  • 會員
神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測

10/12/2025

　　A股三大指數今日（10日）升跌不一，分析人士稱，11月PPI數據低於預期抑制風險情緒，但A股仍處中央經濟工作會議前的政策預期窗口，市場向下回調幅度料有限。滬綜指收跌0.23%報3900.5點，險守三千九，深成指則升0.29%，創業板指微跌0.02%。兩市全體成交額1.78萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1255億元或6.6%。

 

神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測

中國11月CPI同比上漲0.7%，創2024年2月以來21個月新高。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0638，較上個交易日4時30分收盤價升55點子，兩連升，創2024年10月8日以來逾14個月新高，全日在7.0605至7.0678之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0753，較上個交易日升20點子，止三連跌，較市場預測偏弱26點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，11月全國居民消費價格同比上漲0.7%，符合市場預期，漲幅較10月擴大0.5個百分點，並創2024年2月（0.7%）以來21個月新高；環比則下降0.1%，為今年6月（降0.1%）以來5個月新低。1-11月平均，全國居民消費價格與上年同期持平。11月全國工業生產者出廠價格同比下降2.2%，遜於預期的下降2%，降幅較10月擴大0.1個百分點。

 

2. 據《路透》近日引述消息人士透露，英國政府已提議首相施紀賢（Keir Starmer）於明年1月29日至31日訪問北京和上海。中英可能會在本周結束前達成一致決定。在今日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆回應稱，中方重視改善和發展中英關係，願同英方加強各層級交往。「據我所知，中方尚未同英方就斯塔默首相訪華日期等具體問題進行討論。」

 

3. 國務院台辦今日舉行例行新聞發布會。有記者提到，民進黨當局於12月4日以「被檢測出多項資安指標不合格」、「詐騙多」等為由，對小紅書「暫定封禁」1年。對此，國務院台辦發言人陳斌華表示，其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」；名為「反詐」，實為「反民主」。民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果。

 

4. 亞洲開發銀行（亞行）今日發布的《2025年亞洲發展展望》報告顯示，得益於中國出口的韌性表現和財政政策持續發力，亞行決定上調對2025年中國經濟增速預期0.1個百分點。該行9月發布的上一份《2025年亞洲發展展望》報告對中國今年經濟增速預期為4.7%。另外，國際貨幣基金組織上調今年中國經濟增長預期至5%，較今年10月發布的《世界經濟展望報告》中的預測上調0.2個百分點。

 

5. 中指研究院發布的法拍市場監測報告顯示，1-11月，全國法拍市場各類法拍房源累計掛拍數量64.9萬套，同比下降6.5%；房源累計拍次共116.5萬次（同一標的物可能存在一拍、二拍等多次拍賣），最終成交15.2萬套，同比下降3.5%；總成交金額2253.9億元，同比降幅達23.9%，成交均價4635元/平方米，同比下跌13.5%，平均折價率74.3%。

 

6. 國家外匯管理局深圳市分局綠色外債業務正式啟動試點。試點後首個工作日，即有三家深圳企業分別在中國銀行深圳市分行、招商銀行深圳分行完成綠色外債外匯登記業務，總簽約金額超1.7億元。國家外匯管理局今年8月宣布，決定在北京、上海、廣東、深圳等16個省市開展首批綠色外債業務試點，鼓勵非金融企業將跨境融資資金用於綠色或低碳轉型項目。

 

7. 據內媒《36氪》報道，一批具身智能公司正在競逐2026年中央電視台總台馬年春晚的贊助商資格，報價已經高達億元。目前，智元機器人和宇樹科技的競爭最為激烈。智元率先開價6000萬元，隨後，宇樹直接將報價拉升至1億元。對此，據《界面新聞》求證稱，智元機器人方面回應稱「不是真的」；宇樹方面暫未公開表態。

 

8. 海南省今日發布關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。其中提出，加快完善自由貿易港政策制度體系，提升優化以「零關稅、低稅率、簡稅制」「五自由便利一安全有序流動」為主要特徵的政策制度體系。動態調整實施禁止、限制進出口貨物、物品清單，推動優化調整進口徵稅商品目錄，深化非關稅措施管理改革，完善跨境服務貿易負面清單。

 

撰文：經濟通中國組

 

