網易獲批遊戲版號股價即搶高，應如何部署？

昨日(27日)國家新聞出版署發布今年2月份國產網絡遊戲審批信息，共111款遊戲獲批版號，是連續第3個月突破100款，包括騰訊(00700)參與投資的《黑神話：悟空》。網易(09999)亦有遊戲在列，加上即將公布上季業績，獲大行唱好，今早(28日)股價最多飆6.8%高見180.5元，創去年11月底以來新高，至於騰訊卻跌逾1%，走勢疲弱，兩隻股份應如何部署？

（網易遊戲官網截圖）

2月共111款國產網絡遊戲獲批 包括網易《天啟行動》



國家新聞出版署發布2024年2月份國產網絡遊戲審批信息，共111款遊戲獲批，包括網易《天啟行動》及《永劫無間》手遊版、完美世界(深:002624)《完美新世界》、疊紙遊戲《無限暖暖》、91Act(成都格鬥科技)《蒼翼：混沌效應》，以及中青寶(深:300052)《九州元意歌》、潤趣科技《我要釣錦鯉》等。

騰訊雖在此次獲批名單中表面榜上無名，但其參與投資、由遊戲科學開發的《黑神話：悟空》獲批，《黑神話：悟空》是一款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲。故事取材《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，為了找尋昔日傳奇的真相，踏上充滿危險與驚奇的西遊之路。《黑神話：悟空》早前宣布今年8月在PS5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Store上推出。

券商料網易上季經調整利潤升58% 里昂料毛利率升至63%



值得一提，網易將於今日收市後公布第四季業績，綜合券商預測，網易2023年第四季非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤介乎69.45億至81.47億人民幣，較2022年同期的48億人民幣，按年增長44.3%至69.3%，中位數76.24億人民幣按年升近58%。2023年第四季淨收入介乎267.94億至292.04億人民幣，較2022年第四季的254億人民幣，按年增長5.5%至15%，中位數281.93億人民幣按年升11%。

其中里昂指，受惠新推熱門遊戲帶動，預期網易去年第四季業績穩健，預計收入按年升13%至286億人民幣，預計網遊及相關增服收入按年升17.4%至223.97億人民幣，預計毛利率按年升10.9個百分點至63.1%。中銀國際表示，預計網易第四季總收入按年增12%至283億人民幣，核心純線上遊戲收入比市場預期高出1%，預計按年增18%至206億人民幣，其中料手遊收入按年升37%至159.95億人民幣。預期毛利率持續表現強勁，維持在約62%。

花旗：網易《永劫無間》手遊版獲批 可被視為最大催化劑



花旗發表研報指，今次獲批版號的遊戲作品數量連續第3個月超過100款，表明當局正致力於促進網絡遊戲產業健康發展，符合該行預期，並維持今年全年國內將有約1200至1400款遊戲獲批的預測。是次獲批遊戲中包括101款手遊、5款跨平台遊戲及5款PC遊戲，當中以網易《永劫無間》手遊版最受關注，相信可被視為最大催化劑。雖然今次騰訊未有遊戲產品獲批，但其旗下《地下城與勇士》(D&F Mobile)亦已於2月初取得進口遊戲版號，國家扶持性規範化監管政策正促進產業穩定發展。



摩根士丹利指，《永劫無間》手遊版號獲批，料為網易今年第二大熱門產品，預期該遊戲第一年總收入將達到60億人民幣。料集團於未來3至6個月內仍會有更多驚喜，《射鵰英雄傳》將於3月28日推出，《永劫無間》手遊將於第二季推出，《燕雲十六聲》將於第三季推出，同時暴雪可能捲土重來、股息派發將增加，利潤率將擴大。而受監管懸念問題消除刺激，網易股價年初至今升15%，但今年市盈率仍為13倍，估值便宜，預計基本面催化劑將在未來3至6個月內反映，予「增持」評級，美股目標價150美元。

美銀料網易上季業績符預期 目標價微降至235元



美銀證券指，預計網易上季業績將基本符合預期，而集團的主打遊戲《蛋仔派對》在農曆新年期間重拾升勢，每日活躍用戶突破4000萬創歷史新高，躋身遊戲流水前五位，而騰訊的《元夢之星》則排名第20位。此外，數據顯示，《逆水寒》手遊和《FWJ》表現穩固，在今年1月遊戲排行榜躋身前10名。



美銀表示，由於網易現有遊戲勢頭良好，相信不會急於推出新遊戲，而很多關鍵遊戲亦正在籌備，包括將於3月28日發布的《射鵰》，《零號任務》或會在次季發布，《燕雲十六聲》則仍在測試，可能需要進一步優化。另公司已獲得了《永劫無間》手遊的授權，並已基本準備就緒，料遊戲將在未來數個月內推出，維持網易美股目標價150美元，H股目標價則由236港元微降至235港元，評級「買入」。





熊麗萍：騰訊暫缺增長點需耐心等候 網易升至頂位185元料遇阻

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊今次看似被其他遊戲股爬頭，股價亦見反映，已由300元逐級慢慢下跌，未見配合大市表現，市場亦因此將焦點放於其他股份。騰訊管理層早前亦表示，今年第一季甚至第二季遊戲業務面對的挑戰仍很大，希望下半年會好轉，一方面轉向手機遊戲發展會加快，另方面希望透過小遊戲加快發展，但小遊戲仍處發展進程中，此段時間看似有些青黃不接，不見有太多增長點，若持有騰訊可能需耐心等候。

熊麗萍續指，整體遊戲行業發展暫未可看得太樂觀，網易早前股價也曾突然急插，可見市場對其看法與以往不同，當然若看近期批出的遊戲網易確比騰訊佔優。網易今日股價急升一方面反映遊戲獲批消息，一方面可能於業績公布前先走高，若持貨已有錢賺不宜再博業績，可沽出一半或先行離場，料升至之前頂位約185元已差不多到位，會遇到阻力。另外，近期又有聲音提到如何進一步限制青少年玩網絡遊戲，惟縱再有限制也應只是優化，而非再有大規模整改，不過，要留意現時批出遊戲已不再集中於大企業，反而分散至一些小型遊戲開發商，而這些小型開發商較易轉型，騰訊要轉型則需要時間，公司正處過渡階段。

騰訊半日跌1.55%收報280.2元，連跌4日，累跌3.84%；網易升5.5%報178.3元，連升兩日，累升6.38%。其他遊戲股升跌不一，嗶哩嗶哩(09626)跌0.37%報79.85元，中手游(00302)跌4.59%報1.04元，創夢天地(01119)跌2.04%報1.92元，網龍(00777)升0.35%報11.54元，心動公司(02400)升0.86%報14元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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