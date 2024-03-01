地產|新世界以40.2億元向華懋集團出售愉景新城商場全部權益

．新世界將向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，總現金代價為40.2億元

．集團表示，是次出售的商用物業，包括愉景新城商場部分，有關交易將於今年4月內完成

．華懋相信，收購此項優質地區性商場可與區內如心廣場一期及二期、荃灣西如心酒店業務、如心園產生協同效應。

新世界發展(00017)與華懋集團宣布，雙方簽訂商用物業買賣協議。新世界將向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，以優化資產組合，總現金代價為40.2億元。

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集團表示，是次出售的商用物業，包括愉景新城商場部分，總面積約63萬平方呎，以及包括1000個車位的停車場，有關交易將於今年4月內完成。集團指，一直持續優化投資組合，同時物色合適投資機會，進一步提升股東回報，將會繼續出售非核心資產，加快資金回籠發展核心業務。



華懋集團表示，對是次成功收購愉景新城商場及停車場感到欣喜。華懋對香港長遠經濟和樓市前景甚有信心，並計劃持有愉景新城商場作長線投資。



華懋相信，收購此項優質地區性商場可與區內如心廣場一期及二期、荃灣西如心酒店業務、如心園產生協同效應。

撰文:經濟通採訪組

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