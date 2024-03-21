騰訊業績符預期兼增派息加碼回購，惟仍有大行降目標可以點部署？

騰訊(00700)昨日(20日)收市後公布業績，大致符合預期。集團去年第四季純利按年跌近75%，增值服務收入少1.9%，當中本土遊戲收入更跌3.2%，惟經調整純利升44%略勝預期，管理層又預期本土遊戲收入今年第二季將恢復增長，加上末期息增加42%至3.4元，又擬將股份回購規模至少翻倍至逾千億元，刺激股價今早(21日)最多升逾3%，不過仍有大行下調目標價，股價其後回順，應如何部署？

（截自騰訊官網媒體資料庫）

上季經調整純利按年升44% 末期息增42%至3.4元

騰訊截至2023年12月31日止第四季純利270.25億元人民幣，按年跌74.6%；每股基本盈利2.873元人民幣。按非國際財務報告準則計，經調整純利為426.81億元人民幣，升43.7%，勝預期的419.73億元人民幣，非國際財務報告準則每股基本盈利4.537元人民幣。期內收入1551.96億元人民幣，升7.1%；經營盈利414.01億元人民幣，升42%。



集團截至2023年12月31日止全年純利1152.16億元人民幣，按年跌38.8%，每股基本盈利12.186元人民幣，派發末期息3.4港元，按年增加41.67%。期內，非國際財務報告準則計，經調整純利為1576.88億元人民幣，升36.4%，非國際財務報告準則每股基本盈利16.678元人民幣。期內收入6090.15億元人民幣，升9.8%；經營盈利1600.74億元人民幣，升44.4%。

去年本土市場遊戲收入增2% 回購規模至少翻倍至逾千億

集團去年增值服務業務收入按年增4%至2984億元人民幣；當中，國際市場遊戲收入增長14%至532億元人民幣，排除滙率波動的影響後增幅為8%；本土市場遊戲收入增長2%至1267億元人民幣；社交網絡收入增長1%至1185億元人民幣。另去年網絡廣告業務收入按年增23%至1015億元人民幣，該增長受視頻號及微信搜一搜的新廣告庫存以及廣告平台持續升級所帶動。而金融科技及企業服務業務收入按年增15%至2038億元人民幣。於2023年12月31日，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數按年增2%至13.43億，QQ的移動終端月活躍帳戶數跌3%至5.54億，收費增值服務註冊帳戶數增6%至2.48億。



單計第四季，集團增值服務收入690.79億元人民幣，按年少1.9%，當中本土遊戲收入按年跌3.2%至270億元人民幣，按季更跌17.4%，主要受累《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少，惟部分已被《無畏契約》及《命運方舟》等新遊戲貢獻所抵銷。而網絡廣告收入則按年升21%至298億元人民幣，按季升近16%，為歷來最高季度，主要受惠升級人工智能(AI)驅動的廣告技術平台，顯著提升了精準投放的效果。

另外，集團指，於2023年通過現金分紅的支付、股份回購和實物分派的派付向股東提供了可觀的資本回報。於2024年，除建議增派2023年度股息至每股3.4元外，並計劃將股份回購規模至少翻倍，從2023年的490億元增加至2024年的超1000億元。

劉熾平：遊戲監管新規料不會影響業務 惟首季本土遊戲收入放緩

國家新聞出版署去年底發布《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》，一度令中資遊戲股集體大挫。騰訊總裁劉熾平稱，監管部門多次強調其目的旨在促進整體行業健康發展，市場可能產生一些誤解，其後監管層釋出顯著正面訊號，包括在今年大量發放遊戲版號，集團旗下的重磅新作《地下城與勇士：起源》即《DNF》的手遊版本也獲批，相信正式文件出台後，不會對集團的的業務產生影響。



另劉熾平稱，去年本土市場遊戲收入恢復增長，主要受第一季「流水」大增所帶動，因當時遊戲營運集中於去年春節，且疫情剛開放，預期今年第一季本土市場遊戲收入會較2023年同期有所放緩，但隨著高基數效應消退，且新遊戲作品上線，相信到第二季將恢復增長動力。另外，集團在現有的業務中部署AI技術已經開始帶來顯著的收入效益，廣告業務的影響尤其明顯，由AI驅動的廣告技術平台有助廣告投放更精準及提升廣告點擊率，從而加快廣告收入增長。

劉熾平又表示，集團今次加大力度提升股東回報，但並無就股本回報率(ROE)等設下目標。整體中國科技股股價相當低迷，騰訊股價也被低估，加大回購對股東最有利，而集團於去年底現金流超過240億美元，相信現金流今年仍將增長，因此有相當大的能力以各種方式回饋股東。

摩通：本土遊戲業務首季料持續承壓 目標價降至410元

摩通發表研報指，騰訊股價在年初至今與網易(09999)相比跑輸約19個百分點，其相對低迷的表現被歸咎於市場對騰訊本土市場遊戲收入增長放緩的擔憂，但預計騰訊2023年第四季業績將消除相關憂慮。管理層稱，高潛力遊戲的推出及對旗艦遊戲採取的新措施，騰訊遊戲業務的動能將從2024年第二季開始改善。而對股東回報的顯著提升是另一個逐步正面的發展，預計騰訊今年全年經調整每股盈利將健康增長21%。騰訊去年第四季本土市場遊戲收入按年跌3%，主要由於《王者榮耀》及《和平精英》的收入下降，而其收入集中在去年第一季春節期間。預計本土市場遊戲業務於今年第一季持續承壓，包括該兩款遊戲在去年首季的高基數競爭，及《D&F》PC版本於今年首季表現不佳，維持「增持」評級，但將目標價由440元下調6.8%至410元，以反映每股盈利預測遭下調。

摩根士丹利認為，騰訊毛利率持續擴張和股東回報增強是關鍵亮點，預計今年第一季是騰訊內地遊戲業務的低谷，次季即將推出的《地下城與勇士》將是轉折性的催化劑，維持「增持」評級，但將目標價由430元下調約7%至400元。麥格理稱，騰訊上季業績大致符合市場預期。董事會建議派息3.4元，並計劃今年將股票回購規模增加至少一倍，因此可能累計涉及5%以上的股東回報，維持「跑贏大市」評級，惟將目標價由455元下調至387元。

富瑞：線上遊戲業務次季料開始改善 目標價升至453元

富瑞指，騰訊在公布業績同時宣布將股票回購規模提高至少一倍，資本回報反映騰訊對前景的信心。去年第四季營收增長7%，大致符合預期。預計騰訊線上遊戲業務將在今年次季開始改善，市場亦對新手遊《地下城與勇士》有所期待。儘管宏觀環境仍存不確定性，但人工智能仍有助帶動廣告業務，維持「買入」評級，目標價由452元微升至453元。





花旗表示，騰訊去年第四季總收入同比增7%，毛利率和經調整後淨利率分別同比增25.5%和43.7%，得益於小遊戲、視頻號廣告及直播電商持續增長的高利潤收入流。管理層對內地遊戲將在今年第二季增長很有信心，受益新遊戲發布等因素。相對較低的廣告負載、人工智能和電子商務直播早期階段的變現，帶動廣告需求，管理層對今年公司高利潤、高品質利潤增長持續充滿信心，再加上股東回報承諾和良好的執行記錄，相信公司仍保留其「高品質」的投資理念，目標價從455元升至459元，評級「買入」。

高盛：上季純利勝預期兼提升股東回報 予目標價426元

高盛指，騰訊去年第四季收入大致符合預期，而純利表現則較該行和市場的預期分別高出11%和3%。微信生態的廣告和金融科技業務加速變現，金融科技業務與高盛預期持平。本地市場遊戲業務收入低於預期4%，國際遊戲業務收入亦低於預期3%。企業服務收入按年增長20%，雲服務收入則保持適度增長。毛利率持續擴大至50%，為2018年第一季以來最高水平。同時，騰訊提升股東回報，包括將年度股息提高至每股3.4元，按年增長42%，並預計將股份回購規模至少翻倍，予「買入」評級，目標價426元。

瑞銀稱，騰訊去年第四季收入符合預期，經調整淨利潤及毛利率均勝預期，但稍微被銷售及推廣費用增長拖累，因要推出《元夢之星》。騰訊宣派股息每股3.4元，按年升42%，又公布今年增加回購規模最少一倍至1000億元，意味著3.8%的額外股東回報。投資者將關注線上遊戲收入疲弱，因為是公司的核心業務，但股東回報提高，預期市場將有輕微正面的反應，予目標價418元及「買入」評級。

郭思治：業務乏驚喜惟千億回購可撐股價 若突破297元上望315元



今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席郭思治，他指若撇除去年第四季美團(03690)股份送贈，騰訊去年純利應超過1500億元人民幣，而若以集團公布全年純利1152億元人民幣計，現價市盈率約21至22倍，看法中性不算特別便宜。以往騰訊是一隻增長型股份，不介意有否派息，且當時新經濟當道，騰訊作為龍頭，尤其手遊及網上廣告收益一直高速增長，對股價當然帶來很大刺激，但現時手遊受到內地有很多政策限制，令騰訊發展步伐不如預期，網上廣告最多只是持平，人人皆知其業務不會有太大驚喜。隨著新遊戲陸續推出，其遊戲業務不需太擔心，但在內地監管政策下，會否如之前《王者榮耀》般獨霸一方仍要觀察。不過，騰訊於恒指比重逾8%，其股價升跌對大市絕對有影響。

（《開市Good Morning》節目截圖）

郭思治續指，記得去年12月22日一紙遊戲監管新規文件就令騰訊股價由317元跌至260多元，該文件還只是諮詢稿，經此一役，機構投資者也怕怕，現時一開高數元就已有人沽貨。再者，其大股東早前有9600萬股放在中央結算系統(CCASS)，然後一直減持，只靠公司回購及一些市場人士吸納對沖。因機構投資者看法變得很保守，料騰訊股價只會有波幅無升幅，現時主要阻力位處於295至297元，成功突破也不宜看得太高，下一技術目標為310至315元。另外，1000億元回購在一年內何時做也可以，而一般在股價下行壓力大時才回購，故股價應不會大跌，260至270元已是重要支持位。至於股息增至3.4元雖不算多，但總比沒派息好。無貨者可待290至292元開始小注買入，如突破297元，升至300元也只宜小注追入，惟到時再跌穿294元要止蝕。

騰訊半日升1.04%收報291.8元，最多升3.25%至298.2元，成交69.9億元。其他科技股亦普遍向上，阿里(09988)升1.75%報72.5元；美團升4%報92.35元；京東(09618)升2.06%報109.1元；網易升2.49%報169元；小米(01810)升2.07%報14.8元，惟百度(09888)跌0.98%報100.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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