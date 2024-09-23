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黃金時代 | 美重手減息金價再創新高，金礦股獲大行升目標可追落後？

23/09/2024

　　美國聯儲局重手減息半厘，美元面臨巨大拋售壓力，上周五(20日)現貨金突破每盎司2600美元心理大關，最高升至2625.8美元，再創歷史新高。金價續獲大行唱好，其中花旗重申半年內金價升至3000美元，麥格理亦料金價升勢持續，故上調紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)目標價。不過，上述金礦股股價與之前高位仍有一段距離，不似SPDR金ETF(02840)今日(23日)隨金價再創新高，金礦股或可追落後。

 

美重手減息金價再創新高，金礦股獲大行升目標可追落後？

（Shutterstock）

 

花旗：美減息步伐或較預期激進　金價最快半年內升至3000美元

 

　　花旗銀行投資策略及資產配置部表示，對金價3個月內預測為2600美元，未來6至12個月預測為3000美元。除了實金需求強勁和央行增購黃金外，自2024年第二季後期，資金透過黃金ETF、場外交易，以及期貨期權的渠道流入金市，加上美國就業市場疲弱，聯儲局剛開始減息周期，有機會支持金價升勢。


　　花旗指，聯儲局首次減息50個基點，反映當局對通脹重燃的憂慮轉為對勞動力市場下行風險更關注。勞動力市場疲弱或導致當局減息步伐較市場預期更激進，維持今年一共減息125個基點的預測，預計今年11月及12月分別減息50和25個基點，風險在於減息步伐可能更快。

 

策略師：若賀錦麗入主白宮　金價將飆升至一萬美元

 

　　高盛預料金價明年初升至2700美元，即使短期或呈技術性回吐，但基於美國減息及央行需求等，仍建議買入。瑞銀則料金價在明年6月達2700美元，除了美國減息降低持有黃金這種無息資產的機會成本，也因宏觀經濟和地緣政治不確定，黃金的對沖特性使其成為有吸引力的投資選擇。

 

　　歐洲太平洋資產管理公司首席市場策略師Peter Schiff更指，賀錦麗若入主白宮，美國政府的債務將幾何級倍增，若每年的債務以4萬億或5萬億美元增長，在賀錦麗的首任任期內，國家債務總額很容易達到50萬億美元；政府為減輕債務負擔，可能會債務違約，或任由通脹向上。而美元作為世界儲備貨幣的能力減弱，將成金價突破1萬美元的推手。

 

麥格理料金價升勢持續　升紫金招金山東黃金目標價

 

　　另外，麥格理預期金價升勢可望持續。該行綜合多名投資者看法，指專業投資者認同減息對金價有支持，但質疑金價升勢能否持續。該行認為，美國今個減息周期不會像2020年般短暫，經濟放緩令減息預期更具確定性，又留意到投資者的金礦股持倉偏低，由於金礦股可望受惠於跟金價較高的長期關聯性，現時股價弱勢是買入時機。

 

　　麥格理因應金價預測上調，調高行業整體盈利預測最多5%，並上調包括紫金礦業、招金礦業及山東黃金目標價1%至4%，其中紫金由20.82元升至21.3元，招金由18元升至18.7元，山東黃金由19元升至19.8元，三隻股份均維持「跑贏大市」評級，其中首選招金，因看好集團產量增長跑贏同業。

 

黃德几：美或加大減息力度金價難回落　招金SPDR金ETF回至20天線可吸 

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，金價受多個因素支持難回落，除受益於地緣政治因素，亦有其投資需求，其中交易所買賣基金(ETF)發行商就有需要買金，另外各國央行亦為減少對美元儲備的依賴而要買金。當然，美國減息是最利好金價的因素，尤其今次聯儲局一次過減息半厘並非因經濟出現大問題，而是因已成功打擊通脹，故不怕追落後，畢竟加拿大央行也已減了3次息，往後聯儲局更有理由加大減息力度。現時市場預期11月再減息半厘機會為53%，減息四分一厘機會為47%，兩者機會雖接近一半，但可見年底前至少減多50點子，甚或減多75點子。

 

　　黃德几續指，金礦股表現較金價落後，因其除受金價影響外，市場亦要考慮到個別公司盈利表現，其中招金產能一直增加，盈利及毛利率亦會持續上升，有條件追落後，長線可見16.7元，惟短線或於8月頂位14.5元遇阻，可待回至20天線約12.8元吸納。而因金價現難估頂，SPDR金ETF同樣可待回到20天線才買入。

 

　　金礦股今日普遍上升，招金升3.89%收報13.88元，紫金升0.5%報16元，山東黃金升0.37%報16.5元，靈寶黃金(03330)跌0.31%報3.17元，中國黃金國際(02099)升0.45%報33.7元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升0.21%報1882元，價值黃金ETF(03081)升0.36%報61.88元。

 

美重手減息金價再創新高，金礦股獲大行升目標可追落後？

 

美重手減息金價再創新高，金礦股獲大行升目標可追落後？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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