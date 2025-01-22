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開市Go | 美或對華徵稅一成，人幣或貶值，融創境內債重組落地

22/01/2025

要聞盤點


1、美股主要指數普漲，關稅擔憂緩解以及AI投資的消息提振市場。特朗普預計將宣布一項初始規模1000億美元的人工智能投資計劃，未來四年規模可能擴大至5000億美元。道指升538.22點；標普500指數升52.58點；納指升126.58點。金龍中國指數跌24點。日經期貨截至上午8時04分升125點。

 

2、美國新任總統特朗普考慮對中國加徵10%關稅，中國副總理丁薛祥稱中國不追求貿易順差，願增加進口。

 

3、消息稱中國決策層正討論是否讓人民幣貶值以應對美國新關稅，焦點為貶值幅度多少。

 

4、特朗普上台第二天，中俄元首視像通話95分鐘，習近平稱雙方將深化協作，普京稱願與美國磋商烏克蘭問題。

 

5、特朗普稱對馬斯克或埃里森收購TikTok持開放態度。

 

6、特朗普擬公布AI基建計劃，規模3.9萬億港元，甲骨文、OpenAI、軟銀等科技公司參與投資。

 

7、據報瑞銀停止接受部分新世界發展(00017)證券作保證金貸款抵押品，不過又有消息指新世界在上月底獲得多數銀行同意放寬部分貸款的債務水平相關條款。

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 19:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2025 16:40
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