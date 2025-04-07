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關稅戰 | 大摩︰憂美國經濟衰退風險，對亞洲股市轉持防禦姿態

07/04/2025

關稅戰 | 大摩︰憂美國經濟衰退風險，對亞洲股市轉持防禦姿態

 

美國關稅戰下，偏好中國中車及中國中鐵

 

　　摩根士丹利發表研究報告指出，該行偏好中國國內基建及鐵路設備等相關企業，因受美國關稅措施影響較少。

 

　　摩根士丹利分析師在報告中指出，若中國加快既定刺激經濟政策，上述企業可能將會受惠。該行看好中國中車(01766)及中國中鐵(00390)。

 

　　該行認為，經濟放緩可能對部分行業及個股衝擊更大，與宏觀關聯度高的自動化設備及重型卡車或面臨壓力，而對美國市場曝險較高的企業包括：浙江鼎力(滬:603338)、杭可科技(滬:688006)、宏發科技(滬:600885)、三一重工(滬:600031)、恒立液壓(滬：601100)。

 

憂美國經濟衰退風險，對亞洲股市轉採防禦姿態

 

　　摩根士丹利策略師表示，在美國新關稅政策可能引發美國經濟衰退下，對亞洲股市轉採防禦立場。

 

　　大摩認為。經濟衰退風險已顯著上升，而美國聯儲局因關稅成本與通脹壓力「提前介入」的可能性降低，推介布局具債券替代特性質的公用事業、電信與必需消費類股，同時重申對半導體、硬體設備、汽車及周期性類股份維持減持立場。大摩又估計，黃金與國防類股份可能走弱，但建議投資者應逢低買入這些股份。

 

撰文：經濟通採訪組

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