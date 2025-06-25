美股焦點 | 以伊停火協議生效，提振市場情緒，道指升逾500點

美股三大指數周二（24日）收市報升，美國總統特朗普宣布以色列與伊朗的停火協議生效。雖然特朗普隨後宣稱，以伊雙方均出現違反停火協議的行為，且儲局主席鮑威爾稱目前不急於減息，但市場情緒仍獲得提振。

道指高開225點後，一度升601點，最高報43183點；標指曾升1.27%，納指最多升1.61%。道指收市升507.24點，或1.19%，報43089.02點；標普500指數升67.05點，或1.11%，報6092.22點；納指升281.56點，或1.43%，報19912.53點。

英偉達(US.NVDA)升2.6%，公司將於周三（25日）舉行2025年度股東大會。亞馬遜(US.AMZN)宣布三年內於英國投資400億鎊，日內升2.1%。微軟(US.MSFT)據報計劃於下周於Xbox遊戲部門展開大規模裁員，股價收市升0.9%。特斯拉(US.TSLA)收跌2.4%。

美元兌日圓單日跌1%

美匯指數持續走弱，報97.87，單日跌幅達0.48%。美元兌日圓偏軟，單日跌幅約1%，報144.67美元。日本公布的經濟數據整體偏弱。歐元兌美元持續走強，盤中高見1.164，單日升幅約0.39%。

現貨黃金及紐約期金今日走勢偏軟，金價自早段高位回落，現貨金於一度低見每盎司3295美元，日內跌幅約1.5%。紐約期金亦同步下滑，下跌1.94%，報每盎司3329.09美元。

國際原油價格日內大幅下挫，主要受美國總統特朗普宣布以伊達成停火協議影響，市場對中東地緣供應風險憂慮迅速降溫，帶動油價自高位急速回落。紐約期油跌5.61%，報每桶64.71美元；布蘭特期油跌5.75%，報每桶66.47美元。

撰文：經濟通市場國金組

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