  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美股焦點 | 以伊停火協議生效，提振市場情緒，道指升逾500點

25/06/2025

美股焦點 | 以伊停火協議生效，提振市場情緒，道指升逾500點

 

　　美股三大指數周二（24日）收市報升，美國總統特朗普宣布以色列與伊朗的停火協議生效。雖然特朗普隨後宣稱，以伊雙方均出現違反停火協議的行為，且儲局主席鮑威爾稱目前不急於減息，但市場情緒仍獲得提振。

 

　　道指高開225點後，一度升601點，最高報43183點；標指曾升1.27%，納指最多升1.61%。道指收市升507.24點，或1.19%，報43089.02點；標普500指數升67.05點，或1.11%，報6092.22點；納指升281.56點，或1.43%，報19912.53點。

 

　　英偉達(US.NVDA)升2.6%，公司將於周三（25日）舉行2025年度股東大會。亞馬遜(US.AMZN)宣布三年內於英國投資400億鎊，日內升2.1%。微軟(US.MSFT)據報計劃於下周於Xbox遊戲部門展開大規模裁員，股價收市升0.9%。特斯拉(US.TSLA)收跌2.4%。

 

美元兌日圓單日跌1%

 

　　美匯指數持續走弱，報97.87，單日跌幅達0.48%。美元兌日圓偏軟，單日跌幅約1%，報144.67美元。日本公布的經濟數據整體偏弱。歐元兌美元持續走強，盤中高見1.164，單日升幅約0.39%。

 

　　現貨黃金及紐約期金今日走勢偏軟，金價自早段高位回落，現貨金於一度低見每盎司3295美元，日內跌幅約1.5%。紐約期金亦同步下滑，下跌1.94%，報每盎司3329.09美元。

 

　　國際原油價格日內大幅下挫，主要受美國總統特朗普宣布以伊達成停火協議影響，市場對中東地緣供應風險憂慮迅速降溫，帶動油價自高位急速回落。紐約期油跌5.61%，報每桶64.71美元；布蘭特期油跌5.75%，報每桶66.47美元。

撰文：經濟通市場國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09879

米高集團

4.560

異動股

00218

申萬宏源香港

1.890

異動股

00858

精優藥業

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,068.53
    -20.49 (-0.048%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,103.26
    +11.08 (+0.182%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,007.38
    +94.84 (+0.476%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升93.218
變動率︰+2.371%
較港股︰+0.23%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.456
變動率︰+1.628%
較港股︰+0.01%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.729
變動率︰+0.938%
較港股︰-0.65%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌511.028
變動率︰-1.004%
較港股︰-0.29%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.000
變動率︰+2.215%
JD 京東
按盤價(USD)︰升32.965
變動率︰+1.182%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.890
變動率︰+1.104%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.878
變動率︰-1.199%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升356.620
變動率︰+3.422%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升151.650
變動率︰+2.535%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.320
變動率︰-2.619%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌325.580
變動率︰-4.373%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 10:27 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 10:27 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00218 申萬宏源香港
  • 1.890
  • 00858 精優藥業
  • 0.085
  • 02318 中國平安
  • 51.450
  • 03039 易方達恒指ＥＳＧ
  • 3.612
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.500
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 19.460
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.230
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.550
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.500
  • 00001 長和
  • 49.050
  • 00005 滙豐控股
  • 95.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.800
  • 02318 中國平安
  • 51.450
報章貼士
  • 02039 中集集團
  • 6.160
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 5.270
  • 目標︰$5.80
  • 00300 美的集團
  • 76.750
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/06/2025 16:52  《盤後部署》港股成交擴大創三個月新高，炒穩定幣OSL勿錯過

25/06/2025 19:35  【新股上市】傳富衛引入中東主權基金及日本險企兩基投，籌39億

25/06/2025 20:09  順豐(6936)據報擬通過配股及發可轉債，集資最多近44億元

25/06/2025 18:35  《新股上市》周六福暗盤收高近13%，每手賺310元

25/06/2025 18:35  《新股上市》聖貝拉暗盤收高逾22%，每手賺735元

25/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒７４億元，買國泰君安國際沽騰訊

25/06/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】花旗滙證大力唱淡航運股，摩通升新東方至「超配」

25/06/2025 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩個月拆息升至１﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：截至5月南向交易佔港股成交22.5%，港ETF已成沙特最大ETF新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強稱對經濟有信心，滬指年內新高，彩票銷售增兩成新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

因核而戰，為何速決？
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜移民英國後學會了慢活，也學會了面對孤獨，移民不是逃避是選擇另一種人生
人氣文章

Foodie What’s On

柏寧酒店夏季限定：榴槤x即開生蠔x龍蝦自助餐！每位$438起 網上訂座可享有低至76折優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港芭蕾舞團《吉賽爾》與《芙烈達》短評：華麗古典舞碼與現代失落靈魂之間的躊躇
人氣文章

Art & Living

電影《馴龍記》：15年後，延續思噎仔與冇牙仔的旅程
人氣文章

Fashion

Dakota Johnson性感造型宣傳新戲《錢財心愛物》！拆解女神的3個穿搭小心機，穿出優雅性感兼備的隨性美
健康好人生 Health Channel
人氣文章
63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注
人氣文章
從紙到數碼時代的慈善文化新文章
人氣文章
韓星自爆10年前被診斷患腦動脈瘤，醫生警告：隨時有生命危險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 22:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/06/2025
新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處