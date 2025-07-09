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恒生投資管理：對內地及香港股市持中性看法，看好收益主題策略

09/07/2025

　　恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程表示，近期美國市場有值得留意的變化，如軟數據中消費者信心的改善，令市場情緒回暖。在政策上來看，「大而美法案」會帶來大幅減稅，推動企業利潤提升。另外，市場近期亦上調企業盈利預測。

 

恒生投資管理：對內地及香港股市持中性看法，看好收益主題策略

（吳仲賢攝）

 

　　他指出，該行認為美國的經濟增長前景仍然存在不確定性，尤其美國預算赤字持續擴大，關稅政策的變化及地緣政治緊張局勢。整體而言，雖然市場有正面訊號，但考慮到關稅政策的不確定性及其他風險，該行對美國市場維持中性看法。

 

　　他提及，今年內地經濟增長尚算穩定，但前景仍存在不確定性。該行看到內地企業獲利能力正逐步改善，加上長期趨勢支持，特別是內地在人工智能、新藥研發等領域高速崛起並處於有利位置，相信會為市場帶來一定動力。

 

　　他續指，該行認為內地政府在新政策出台上會保持觀望態度，短期內或不會作出大規模刺激措施，但相信會根據經濟情況作出調整。因此該行對內地市場持中性看法，亦對港股持中性看法，建議關注內需的板塊等。

 

　　恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生投資今年看好收益主題策略，所以於4月首先推出港股收益策略-恒生高息股30指數ETF，市場反應熱烈。自推出三個月以來，該ETF 已實現連續62天淨流入，總資產管理規模突破15億港元。

 

恒生投資夥摩根資管發行美國股票高入息主動型ETF

 

　　恒生投資管理宣布，與摩根資產管理發行「恒生摩根美國股票高入息主動型ETF」(03476)，並於今日（9日）在港交所正式上市。發行價為每單位15元，每手交易數量為500個基金單位。上市類別基金單位的總管理費每年最高為0.7%，預計全年經常性開支比率為0.85%。基金亦將於稍後為分銷商提供非上市類別基金單位選擇。

 

　　「恒生摩根美國股票高入息主動型ETF」為香港首隻美股收益主題的主動型ETF，採用全球最大主動型ETF的策略，由下而上的選股方式，分析公司的基本因素，構建美國股票組合，並通過出售指數認購期權，提高投資組合收益。恒生投資同時加入派息率調整機制，為香港投資者在市況不明朗時，提供相對具防守性的投資組合，旨在每月派發相對穩定的股息。

 

　　李佩珊表示，很高興與摩根資產管理合作，推出「恒生摩根美國股票高入息主動型ETF」不但將全球最大的主動型ETF的策略引入香港，亦標誌著恒生投資首次發行主動型ETF，為投資者在市況不明朗時提供相對穩健的策略性投資工具，以爭取穩定收益。

 

　　摩根資產管理香港行政總裁吳家俐表示，主動型ETF在全球已迅速發展成1.3萬億美元的市場，過去10年的年均增長率達43%。作為主動型ETF的全球領導者以及全球最大主動型ETF的管理者，很高興能夠與香港最大的ETF管理公司恒生投資合作，將這一領先策略帶給本地投資者。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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