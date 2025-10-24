港股 | 午市前瞻 | 港股短期走穩惟20天線見阻力 晶片股受惠國策股價翻炒

白宮公布，總統特朗普將於下周在亞洲之行期間，會見中國國家主席習近平，消息帶動港股今日續升。恒指高開逾200點後，早段高位徘徊，然A股對白宮落實中美元首會面反應不大，上證綜指升幅輕微，限制港股升幅。恒指半日報26122，升154點或0.6%，主板成交超過1229億元。恒生中國企業指數報9343，升42點或0.5%。恒生科技指數報6024，升72點或1.2%。

麥嘉嘉：恒指20天線仍是阻力，市場對習特會見面持中性態度

習特會確認會晤，惟市場情緒不高，恒指早盤開報26177。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，國家主席習近平和特朗普將於10月30日會面的利好消息有助於緩解市場對中美貿易戰的不確定性，對帶動市場有穩定作用，預計在短期內依然會對港股有支撐作用。不過，她表示需要注意的是，儘管在表面上中美關係稍微緩和，但雙方緊張的趨勢還在持續，而且最終談判的實質性成果仍然需要進一步商討。

對於港股走向，她認為市場氣氛比較中性，預計恒指20天線仍然是阻力位，但10天線和50天線已經在下方形成支持位，有一定穩定作用。

晶片股短期受惠四中全會政策走勢強勁，長期要觀望股價走勢

四中全會提出，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，不斷催生新質生產力。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設。

麥嘉嘉表示晶片股今日表現突出主要原因是因為四中會上提到科技要自立自強，這成為重要的投資方向。一方面支持了國產芯片的發展，另一方面直接帶動了今日晶片股上漲，比較強勁的是中芯(00981)、華虹(01347)等。她認為短期內受惠於「十五五規劃」的科技自立自強政策，晶片股有機會有資金流入成功炒返上去。

今年10月，北京大學人工智能研究院孫仲團隊聯合集成電路學院，成功研制出基於阻變存儲器的高精度、可擴展模擬矩陣計算芯片，首次將模擬計算的精度提升至24位定點精度。相關性能評估表明，該芯片在求解大規模MIMO信號檢測等關鍵科學問題時，計算吞吐量與能效較當前頂級數字處理器（如圖形處理器GPU）提升百倍至千倍。

她表示國產晶片自主研發目前是國內的一個大方向，值得關注的是，科技自立自強是「十五五規劃」中的五年長期方向，雖然短期晶片股會受到四中全會的利好消息支撐，但是規劃帶來的長期利好因素需要逐步在股價中體現。

