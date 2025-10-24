  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 港股短期走穩惟20天線見阻力 晶片股受惠國策股價翻炒

24/10/2025

　　白宮公布，總統特朗普將於下周在亞洲之行期間，會見中國國家主席習近平，消息帶動港股今日續升。恒指高開逾200點後，早段高位徘徊，然A股對白宮落實中美元首會面反應不大，上證綜指升幅輕微，限制港股升幅。恒指半日報26122，升154點或0.6%，主板成交超過1229億元。恒生中國企業指數報9343，升42點或0.5%。恒生科技指數報6024，升72點或1.2%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

麥嘉嘉：恒指20天線仍是阻力，市場對習特會見面持中性態度

 

　　習特會確認會晤，惟市場情緒不高，恒指早盤開報26177。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，國家主席習近平和特朗普將於10月30日會面的利好消息有助於緩解市場對中美貿易戰的不確定性，對帶動市場有穩定作用，預計在短期內依然會對港股有支撐作用。不過，她表示需要注意的是，儘管在表面上中美關係稍微緩和，但雙方緊張的趨勢還在持續，而且最終談判的實質性成果仍然需要進一步商討。

 

　　對於港股走向，她認為市場氣氛比較中性，預計恒指20天線仍然是阻力位，但10天線和50天線已經在下方形成支持位，有一定穩定作用。

 

晶片股短期受惠四中全會政策走勢強勁，長期要觀望股價走勢

 

　　四中全會提出，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，不斷催生新質生產力。要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合，一體推進教育科技人才發展，深入推進數字中國建設。

 

　　麥嘉嘉表示晶片股今日表現突出主要原因是因為四中會上提到科技要自立自強，這成為重要的投資方向。一方面支持了國產芯片的發展，另一方面直接帶動了今日晶片股上漲，比較強勁的是中芯(00981)、華虹(01347)等。她認為短期內受惠於「十五五規劃」的科技自立自強政策，晶片股有機會有資金流入成功炒返上去。

 

　　今年10月，北京大學人工智能研究院孫仲團隊聯合集成電路學院，成功研制出基於阻變存儲器的高精度、可擴展模擬矩陣計算芯片，首次將模擬計算的精度提升至24位定點精度。相關性能評估表明，該芯片在求解大規模MIMO信號檢測等關鍵科學問題時，計算吞吐量與能效較當前頂級數字處理器（如圖形處理器GPU）提升百倍至千倍。

 

　　她表示國產晶片自主研發目前是國內的一個大方向，值得關注的是，科技自立自強是「十五五規劃」中的五年長期方向，雖然短期晶片股會受到四中全會的利好消息支撐，但是規劃帶來的長期利好因素需要逐步在股價中體現。

 

港股 | 午市前瞻 |

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

華虹半導體股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

870

下跌

856

不變

359

無成交

607

恒生指數

26,163.67

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

167.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02313 申洲國際
  • 69.200
  • 01119 創夢天地
  • 0.980
  • 09992 泡泡瑪特
  • 227.400
  • 00327 百富環球
  • 5.580
  • 08375 數盟資本
  • 2.010
股份推介
  • 01432 中國聖牧
  • 0.320
  • 目標︰$0.48
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.750
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 144.900
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 8.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 78.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 167.700
  • 00001 長和
  • 51.350
  • 09992 泡泡瑪特
  • 227.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.750
報章貼士
  • 09973 奇瑞汽車
  • 32.640
  • 目標︰--
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 27.380
  • 目標︰$29.20
  • 06186 中國飛鶴
  • 4.040
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/10/2025 13:42  《Ａ股行情》滬綜指午後升0.5%，創業板指飆近3%

24/10/2025 12:45  《午市前瞻》港股短期走穩惟20天線見阻力，晶片股受惠國策股價翻炒

24/10/2025 12:06  恒指半日升154點報26122，美團再失紅底，晶片股落鑊中芯炒高半成

24/10/2025 10:33  《異動股》美團逆市跌1%失守紅底，據報計劃發點心債籌最多100億人幣

24/10/2025 10:13  《異動股》鋰礦股集體上漲天齊鋰業升近半成，內地碳酸鋰期貨盤中漲幅擴大至3%

24/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５３﹒４５億元，買中海油沽華虹

24/10/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】麥格理削比亞迪目標一成，摩通升信行目標近一成

24/10/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２１，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

平安好醫生 | 首三季盈利升73%仍遭大摩降目標，股價急插未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股短期走穩惟20天線見阻力 晶片股受惠國策股價翻炒新文章
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉2025 | 立法會參選名單，換屆選舉將於十二月七日舉行（不斷更新）新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

度身打造稀土牌，京破美霸權命門
人氣文章

影視娛樂

郭富城「三寶」出世！自誇最幸福男人：我們家就是「女神之家」，BB眼仔碌碌似方媛
人氣文章

FOCUS

十五五 | FOCUS | 十五五錨定「實」字，「歷史主動」精準布局
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

羅浮宮珠寶竊案：如荷里活電影般的7分鐘驚天劫案，目標是法國的皇冠珠寶？
人氣文章

Beauty

2025秋冬美甲款式推薦：藍咖暈染、浪漫柔光花語、謐靜星空！以指尖展現低調高質感時尚
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
健康好人生 Health Channel
人氣文章
黎明為救好友愛貓十幾樓爬窗，雷頌德揭驚險過程：唔想得返三大天王 新文章
人氣文章
名人保養丨56歲陳浩民容貌變化惹熱議，網民質疑醫美過度：樣子都變了
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 15:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 15:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/10/2025 15:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/10/2025 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/10/2025
平安好醫生 | 首三季盈利升73%仍遭大摩降目標，股價急插未宜沾手？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處