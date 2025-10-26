  • 會員
一周部署 | 習特會隆重登場會唔會有「大刁」？超級央行周美國減息板上釘釘

26/10/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

白宮指習特會周四舉行，分析料有協議達成但未必全面

 

　　美國白宮確認，總統特朗普將於下周四(30日)在韓國出席亞太經合組織(APEC)峰會時與國家主席習近平會面。此前雙方劍拔弩張，除早前中美雙方互徵船舶停泊費後，中方出台更嚴格稀土出口管制，令美方提出會對中方實施加徵100%關稅作為反制。期間特朗普態度更趨軟化，強調「逼不得已」才加徵關稅，同時美國財貝森特亦拋橄欖枝，指可以關稅暫停期延長至三個月換取稀土出口放寬。

 

　　截至周五中方都未正式公布有關中美元首會面，相反特朗普則預告與習近平會晤時將會提到芬太尼問題，同時又指在會面後會達成貿易協議以解決稀土出口管制問題。《彭博》有分析預期，習特會可能會達成某些貿易協議，但因為特朗普正面對國家安全和國內政治風險，不大可能會作出太大讓步，可能都不過是緩和緊張局勢，而非解決核心衝突的全面協議。

 

超級央行周來臨，美國近乎鐵定減息，日歐料按兵不動

 

　　下星期為超級央行周，美國、加拿大、歐盟及日本四地央行都會於周內公布議息結果。目前市場普遍預期美國聯儲局本月將會減息0.25厘，據CME FedWatch顯示本月減息0.25厘已近乎百分百，皆因此前一直維持鷹派的聯儲局主席鮑威爾亦轉舵放鴿，表明本月有望再次減息0.25厘，並預計今年包括本月在內還將再降減息兩次。

 

　　日圓近期維持弱勢，尤其日本首位女首相高市早苗當選後，每美元兌日圓自150水平持續回升，逼近月初高位152.46。分析預期高市早苗上任將傾向寬鬆，日本央行將需時觀察經濟狀況，市場預期日本央行本月將維持按兵不動，息率將維持在0.5厘。不過市場預期日本為平衡通脹影響，仍有可能會於12月份加息，在9月議息會議上已有委員提出加息0.25厘建議，整體並非完全不可能加息。

 

習特會前港股料維持觀望，藥股料仍有沽壓望業績高峰期撐市

 

　　港股在美國100%關稅消息後一直低位徘徊，雖然目前美方已確認習特會舉行日期，相對中方仍未正式公布，令港股過去一周仍未能升破關稅下跌裂口頂部約26200。市場對中美元首正式會面前仍感到不安，港股主力板塊及股份過去一周表現偏淡，觀望氣氛濃郁。其中醫藥板塊除在消息面上因美國癌症研究協會舉行大會引發散水潮外，同時內地新一輪藥品帶量集採將於周一(27日)開標，更添醫藥股沽壓。

 

　　不過下周為港股第三季業績高峰期，內銀股、滙控(00005)、中銀(02388)及煤炭股等高息股將於周內公布第三季業績企經營狀況，有可能帶動市況回暖。

 

周二四隻新股同時掛牌，滴普科技勢成第二大超購王

 

　　另外，周二(28日)將有四隻新股同時上市，其中據報滴普科技(01384)吸引23.9萬名散戶入飛，公開發售超購7590倍，涉額2721億元，勢將超越今年9月上市的大行科工(02543)成為第二大超購王。

 

　　另外規模較大的三一重工(06031)吸引11.6萬名散戶認購，公開發售部分超額認購53倍，涉及663億元。其餘劍橋科技(06166)據報超購約340倍，涉額1586億元；八馬茶業(06980)據悉錄得2684倍超額認購，有16.9萬人入飛。

 

一周部署 | 習特會隆重登場會唔會有「大刁」？超級央行周美國減息板上釘釘

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 習特會隆重登場會唔會有「大刁」？超級央行周美國減息板上釘釘

 

黃偉豪：港股觀望味濃 續行反覆上落格局？科技股估值高宜部署審慎！

 

