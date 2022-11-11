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《午市前瞻》專家料中美會面有實質成果 港交所今年有望試300元

11/11/2022

　　恒生指數半日收報16962，升881點或5.48%，主板成交863.96億元。恒生中國企業指數報5720，升303點或5.59%。恒生科技指數報3379，升207點或6.53%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報248.2元，升16.8元或7.26%，成交56.92億元;美團收報155元，升13.1元或9.23%，成交44.19億元;阿里巴巴-SW收報67.55元，升4.55元或7.22%，成交32.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW

 

(港交所網頁截圖)

 

黃偉康：恒指年底前有望試18000

 

 

　　美國通脹再現回落跡象，10月份CPI按年升7.7%，低於預期的8%，前值8.2%。隔晚美股暴升，道指勁升1200點，納指爆升逾7%，今日亞洲區股市普遍受刺激高開，恒指今早大幅高開逾1000點，逼近50天線水平，惟開市後獲利盤湧現令升幅收窄，並於17000點大關上下拉鋸。


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市況強勢下，17000點未必有太大阻力，即使港股已由低位反彈逾2000點，但整體估值仍然低迷。至於後市表現可觀望中美元首會面情況，預期最壞情況都只是維持現狀，因早前中國已與德國有一定共識，料美國亦較傾向於今次會面須取得一定成果。


　　另外，黃偉康亦關注內地防疫政策轉向狀況，儘管國家主席習近平言論主調堅持動態清零原則，但亦有釋出較正面訊息，例如曾提到不願地方防疫措施過分影響經濟，並非每次都要以封控來控制疫情，故黃偉康維持預期明年3月前將陸續減除防疫限制，並有望於3月完全開放。市場氣氛正面，黃偉康估計大市有望進一步上望18000點。

 

港交所有望遠受惠於IPO轉好


　　大升市投資氣氛積極，重磅股擔大旗領升恒指，加上日均大市總成交有明顯回升趨勢，市場憧憬(00388)有望進一步回升。黃偉康指，港交所股價已超前部署，故今日爆升後略有回吐壓力，但他預期港股IPO有望轉強，無論中美元首會面有任何結果，預期中資公司此後都會將香港作為主要考慮上市的市場，在市場樂觀氣氛持續下，港交所亦會受惠。他指目前股價水位較高，料先回落至50天線約269元附近，反覆試穩50天線後再向上突破，年底前有望上試300元水平。


　　另一重磅股美團(03690)今早同樣高開突破50天線，但明顯出現較大沽壓，黃偉康提到不少科技股反彈幅度都跑贏恒指，但美團尚有遭騰訊(00700)減持風險，相反，已被減持京東(09618)有更大反彈動力，另外跌跌不休的商湯(00020)亦未知早期投資者何時減持完畢，建議投資者宜選擇重組完畢的股份，加上中國經濟轉好亦對京東較為有利。


投資者不宜盲目聽信唱好消息


　　昨日有報道證監會與廉署日前採取有關涉嫌「唱高散貨」聯合行動，拘捕8名人士，包括一個「唱高散貨」集團懷疑主腦，據報為數年前涉及David Webb「謎網50」，以及2017年細價股爆破有關的葉志輝，疑涉事兩間上市公司皓文控股(08019)及國茂控股(08428)今早停牌。黃偉康指事涉警方調查不宜作過多評論，但認為當局採取行動為好事，因若市場有過多虛假消息並不理想，提醒投資者不宜盲目聽信唱好個別股份的消息，入手任何股份前都應自己做功課，真假消息應要先行分辨清楚。

 

港文所今早曾大漲逾12.5%，股價升破50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

美團今早最多升逾13%，曾破50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組



 

 

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