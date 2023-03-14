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匯控收購矽銀英國分支大行唱淡　聯儲局或暫緩加息　匯控渣打齊插逾半成　

14/03/2023

　　美國矽谷銀行(SVB)倒閉，匯控(00005)由英國政府及英倫銀行促成，極速以象徵式1英鎊收購SVB英國分支(SVB UK)，並計劃注資20億英鎊，有關客戶可繼續如常使用銀行服務。集團表示收購極具戰略意義，惟有大行指這事對匯控來說只屬中性，其中摩通更指兩間銀行沒明顯協同效應，匯控隔晚英國股價跌逾4%，今日(14日)於港股亦低開逾3%，其後跌幅更擴至逾半成。另繼矽谷銀行及虛擬貨幣銀行Silvergate先後倒閉，紐約地區銀行Signature Bank亦被當地金融部門接管，美國政府雖宣布將為存戶「包底」，但市場仍憂事件演變成「雷曼翻版」，且料聯儲局可能暫緩加息，隔晚美國銀行股急跌，亦拖累匯控及渣打(02888)股價。

 

(資料圖片)

 

匯控1英鎊收購SVB UK交易完成　擬注資20億英鎊

 

　　匯控公布，旗下英國分隔運作銀行子公司HSBC UK Bank plc以1英鎊收購Silicon Valley Bank UK Limited(SVB UK)，交易已完成，SVB UK母公司資產和負債不包含在內。收購資金將來自自有資金。截至上周五(10日)，SVB UK發放貸款總額約55億英鎊，存款總額約67億英鎊；截至去年12月31日財年稅前利潤8800萬英鎊，有形資產預計約14億英鎊。

 

　　另據《彭博》報道，匯控計劃向SVB UK注資20億英鎊(約24億美元)。匯控行政總裁祈耀年和匯豐英國行政總裁Ian Stuart表示，匯控將承諾投入數十億英鎊以確保SVB UK的業務如常運作。英國匯豐發言人確認了相關金額。

 

祈耀年：對在英業務具戰略意義　高盛：可增強服務科技業能力


　　祈耀年又表示，收購對其在英國業務具有絕佳戰略意義，加強商業銀行業務，增強為英國和國際的科技和生命科學等領域的創新、快速成長型企業提供服務的能力，SVB UK客戶可以繼續正常辦理銀行業務，匯豐將支援客戶存款。匯豐將在5月2日公布今年一季度業績時更新收購最新資料。

 

　　高盛發表研究報告認為，該交易有助匯豐英國商業銀行業務，增強了其為科技和生命科學領域的創新公司提供服務的能力，未來12個月目標價為795便士，予「中性」評級。

 

摩通：實際收購價取決SVB UK資本缺口　兩銀行沒明顯協同效應

 

　　摩通指，匯控宣布收購SVB UK，雖然標明的購買價格為1英鎊，但實際價格需取決於SVB UK的資本缺口數額，而匯控與SVB UK之間並沒有明顯協同效應，可被視為是阻止英國小銀行的流動性風險而進行的國民服務行為。這事對匯控來說屬中性，惟對SVB的同行及子公司來說則屬負面。對於亞洲銀行，預計市場將持續波動，尤其是存款業務薄弱且高度依賴美元批發融資的小型銀行，而料中國國有銀行將在波動市場中跑贏。

 

　　不過，近日亦有大行唱好匯控，美銀指，匯控特徵為其存款基礎的質量足以承受相關壓力，當存款在2020年流入時，匯控主要以現金形式存入，從金融穩定角度來看具有穩健性優勢，上調其2023至2025年的每股盈利預測分別至1.26、1.14及1.19美元，亦上調其非利息收入預測，予目標價69.53元，重申「買入」評級。巴克萊則將匯控目標價由79.57元升至80.21元，維持「增持」評級；貝倫貝格銀行由73.89元升至74.48元，維持「持有」評級。

 

美國銀行股指數創3年最大跌幅　高盛料儲局本月不加息野村料降息

 

　　另方面，即使美國金融監管機構確保倒閉的矽谷銀行及Signature Bank存戶能夠全數提取存款，並向銀行提供額外資金保障流動性，但昨晚(13日)美股部分銀行股仍急挫，費城銀行指數KBW急跌近11.7%，創2020年3月以來最大跌幅，地區銀行股插水，第一共和銀行跌近62%，阿萊恩斯西部銀行低收47%。大型銀行股方面，美國銀行、花旗集團和富國銀行跌近6%至逾7%，美國運通和高盛分別跌近5%和近4%。

 

　　高盛預期，近期連串危機令銀行體系面臨壓力，美國聯儲局本月將不會加息，日後加息路徑將出現「相當大的不確定因素」。野村更指，為了應對迫在眉睫的金融風險，預計聯儲局將降息0.25厘，停止量化緊縮。芝商所的FedWatch工具則顯示，交易員預測3月加息0.25厘機率升至65%，不加息機率約為35%，加息0.5厘機率降為零。

 

學者：恐慌情緒恐蔓延至其他銀行　未來一兩周才關鍵


　　浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，若市場因美國政府出手「包底」而認為問題已解決，未免太樂觀，相信未來一至兩星期才是關鍵期。美政府只保障了個人存戶，惟未對企業「包底」，而SVB客戶大部分是矽谷精英企業，如初創企業，故今次事件對美國科技圈、生物科技研發等都有直接影響；恐慌情緒亦會蔓延至其他銀行，若存戶從細銀行抽走大量資金到較穩健的大銀行，過程中或引發連鎖效應，拖累像矽谷銀行或Signature Bank相近的銀行擠提或資不抵債而現倒閉潮，故美政府出手只是暫減輕風暴規模，惟影響仍須觀望，視乎市場反應。雖暫未見香港主要銀行跟SVB有太多業務往來，但對金融市場的間接影響難免。

 

　　另《路透》引述歐央行官員指，歐元區銀行資本充足，且較主要向科技初創融資的矽谷銀行及Signature Bank保守，該兩間美國銀行倒閉對歐元區銀行沒有直接影響，但若事件蔓延至美國更大銀行，情況便有蔓延風險。

 

黃瑋傑：收購長遠對匯控有利　惟沽壓仍大暫不宜吸納


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指相信SVB UK應該不會有「很大個氹」需匯控填，匯控亦應該已做過盡職審查，認為暫時注資20億英鎊足夠。這宗收購邏輯上看長遠應對匯控有利，首先SVB UK去年賺了8800萬英鎊，匯控卻只以1英鎊收購，很抵買，另SVB UK主要與包括科技及生物醫藥等初創公司做生意，匯控若想開拓相關業務，收購SVB UK會有幫助。不過，料匯控需要時間重整SVB UK業務，短期不會對利潤有拉動作用，且市場短期對銀行股信心弱，昨晚美國銀行股指數也急跌，料匯控短線仍受壓，而收購SVB UK利好需頗長時間才可體現。

 

　　黃瑋傑續指，匯控如跌穿50天線約54.8元恐繼續下行，事實上今年1月上半月匯控由45元開始上升，出現了6個上升裂口，就算只補回一兩個，也意味股價有一定下跌空間，雖其相對強弱指數(RSI)創半年新低落到29.8超賣區，但沽壓仍大，暫不宜吸納。

 

　　匯控半日跌5.06%收報53.45元，最多跌6.31%低見52.75元，成交12.16億元。渣打跌7.16%報65.45元，中銀香港(02388)跌3.36%報25.9元，恒生(00011)跌1.51%報117.3元，東亞(00023)跌1.72%報10.3元，大新銀行(02356)跌5.01%報6.07元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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